文旅市场需更懂银发族

印发《关于支持和推进上海银发旅游发展的实施方案》；推出“乐龄·乐游”主题行动，通过“五个一”旅游产品和服务体系，为银发族量身打造高品质旅行体验……近日，上海推出的一系列创新举措，不仅关乎银发旅游品质，还撬动着区域文旅经济的新增长极。

数据显示，2023年60岁及以上银发旅游者人次已达11.6亿人次，占国内旅游总人次超五分之一。以上海为例，截至2024年末，上海户籍60岁及以上老年人口达577.62万人，占总人口的37.6%，老龄化程度深，老年人消费能力强，银发旅游需求亟待释放。

然而，文旅市场以往更多将目光聚焦于年轻消费群体，银发文旅市场存在产品单一、服务不细、年龄限制等问题。新一代银发群体健康水平更高、消费能力更强，对沉浸式康养、主题化旅游的需求不断增长，他们追求的不再是简单的价格优势，而是深度文化体验与品质服务保障的双重满足。

首先，文旅行业需打破对老年市场的刻板印象，推进文旅资源全面对接老年人新需求，开发出更多适老化文旅产品。例如，春秋旅游推出“老友聚”产品线，将非遗体验、温泉疗养与社交场景深度融合；中国铁路上海局集团有限公司持续开行银发旅游列车，采取“车随人走、夜行日游、游景停车”的旅游方式，让老年人拥抱属于自己的“诗和远方”。只有文旅供给满足了银发群体的多元需求，银发经济方能释放出更大活力。

其次，进行可感知的服务升级。当前，上海正通过文化场馆预约系统适老化改造、旅游专线车配备AED设备、开发银发旅游责任险等举措，构建起涵盖行前—行中—行后的全链条服务体系。这种将适老化思维嵌入产品设计的实践，比单独开辟“老年团”更具实践意义。这也要求文旅企业必须建立“用户画像”思维，将银发族的生理特征、心理需求、消费习惯转化为可量化的服务标准。

最后，还需多种创新举措并举。在产品创新层面，可推动“文旅+康养”“文旅+教育”深度融合，开发非遗传承、红色研学等主题线路。在服务优化方面，可借鉴国外“旅行看护师”制度，培育兼具导游资质与护理技能的复合型人才。在技术赋能层面，可通过开发适老化旅游APP，集成语音导航、一键求助、慢直播等功能，让老年人出游更有保障。此外，需建立银发旅游服务质量认证体系，将适老化改造纳入景区评级考核；推动跨区域养老护理员职业资格互认，构建跨区域银发旅游服务网络；鼓励保险公司开发涵盖医疗转运、意外救援的专项保险产品。

面向未来，银发经济不仅是新的产业赛道，还将是推动文旅高质量发展的新引擎。适老化的文旅改造不是简单的“服务改造”，而是以银发群体为中心优化升级文旅产品，让文旅市场更“懂”银发族，进而构建更具包容性、更富人文关怀的全龄友好型文旅生态。