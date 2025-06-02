别样快乐！全国“小朋友”欢度多彩六一

今天，全国亿万少年儿童迎来了属于自己的节日。

这个儿童节怎样度过？全国各地的多彩活动，不仅让孩子们收获了欢笑和快乐，更为他们的成长注入新的时代内涵。

“六一”国际儿童节前夕，团中央、全国少工委组织中国少年先锋队第九次全国代表大会的部分小代表们走进中国共产党历史展览馆，在党史故事中学习先进榜样，汲取成长力量。

“看到许多革命先辈的英雄事迹，更让我明白要珍惜今天的幸福生活。努力学习，长大以后报效祖国。”江苏省淮安市新安小学学生吴安桐说。

在贵州遵义，少先队新队员入队仪式在红军山、苟坝会议会址、突破乌江纪念园等红色教育基地举办，带上鲜艳的红领巾，孩子们在微队课中聆听红军长征的故事；

在江西南昌开往北京西的T147次“红领巾号”列车上，萍乡市少先队校外总辅导员段志能为孩子们讲述第一条红领巾背后的历史故事，将红领巾的精神印刻在孩子们的心中；

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一场场活动帮助孩子扣好人生第一粒扣子，引领他们争当爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

心爱的图书、新奇的玩具、精美的手工艺品……喜迎“六一”国际儿童节，北京市海淀区民族小学的爱心义卖活动现场如火如荼。

“我们希望让义卖活动成为传递爱心的纽带，让中华民族一家亲的理念在同学们的心中生根发芽。”北京市海淀区民族小学校长丁凤良告诉记者，学校的爱心义卖活动已开展11年，筹得的善款和物资将全部捐给少数民族地区手拉手学校。

小朋友的快乐，离不开大朋友的陪伴。

这个六一，延续往年传统，中国儿童中心园区内再次推出大型游园活动。

活动“花样”再翻新：亲子阅读分享会上，童书作者、编辑、阅读推广人共话开卷有益，带孩子们徜徉书海；健康知识大闯关中，参与家庭齐心合力完成任务，拉近亲子关系的同时寓教于乐；运动游戏大会里，专门设计适合幼儿的活动项目，让不同年龄段的孩子们都能在运动中锻炼身体、展示自我、增强信心……

中国儿童中心相关负责人表示，坚持举办这一活动的目的，就是希望以一系列贴近儿童成长的主题内容，全方位回应新时代儿童成长需求。

节日期间，广大少年儿童走进博物馆、科研院所、田间地头等，在广阔的社会大课堂中学习知识，增长见识。

少年逐梦，创造无限可能。

红领巾映着笑脸，北海公园变成了欢乐的海洋。孩子们把一张张写满梦想的卡片投入祝福箱内。乘着这些缤纷的梦想，我们看到了祖国的未来与远方。

“我要当科学家！”“我要为将来建设祖国做好准备！”“祝祖国越来越好！”……

孩子们，去逐梦吧，未来属于你们。

（据新华社北京6月1日电）