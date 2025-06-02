以制度牵引完善职业健康保障

近日，新版《职业病分类和目录》正式发布，将职业性腕管综合征（俗称“鼠标手”）和创伤后应激障碍纳入职业病范畴，引发社会广泛关注。这是保障劳动者职业健康权益的重要举措，体现了对劳动者权益保护的制度牵引。

近年来，随着经济社会快速发展，工作方式愈发多元化，职业病的种类和表现形式也在不断变化。此次目录调整新增“职业性肌肉骨骼疾病”与“职业性精神和行为障碍”两大类别，精准回应了当下制造业工人、医护人员、消防救援人员等群体的职业健康“痛点”。新版目录实施后，相关职业病患者能够获得应有的保障，减轻经济负担的同时，也促使企业更加重视改善劳动环境和落实职业防护措施。

尽管如此，当前职业健康保障仍面临覆盖不足、认定复杂、配套滞后等问题。应以政策为牵引，构建覆盖更广泛、认定更科学、保障更全面的职业健康防护体系。

完善职业病防治配套措施。近年来，职业病的诊断标准和认定程序不断完善，但一些职业病仍处于“模糊地带”，诊断标准不够明确和具体，认定程序繁琐，导致劳动者维权困难。应针对部分职业病的突出问题，尤其针对新增职业病，进一步明确诊断标准、治疗流程和认定程序等，让劳动者能够更便捷地享受到职业病保障待遇。

扩大职业病覆盖范围。随着新技术、新业态不断涌现，腰椎劳损、颈椎病以及视力、听力损伤等在劳动者身上频发高发。针对此类情况，相关部门应定期开展职业健康调查研究，收集和分析各类职业群体的健康数据，及时发现新的职业危害因素，并对其危害程度、发病规律等进行科学评估，不断更新和完善职业病目录，确保防治工作的及时性和有效性。

加强职业健康教育宣传。不少劳动者对职业病还存在认识不足、缺乏自我防护意识等问题，需要通过多种渠道，广泛宣传职业病防治法律法规和相关政策措施。用人单位应承担起职业健康教育的主体责任，定期组织员工参加职业健康培训，普及职业病防治知识。劳动者自身也应进一步提高健康意识，增强自我保护能力和维权意识。