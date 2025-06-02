全球首套医用电子仪器全自动测试系统通过验收

本报北京6月1日电（记者李春剑 通讯员李雨轩）近日，在市场监管总局主责的国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”重点专项的支持下，由广东省深圳市计量质量检测研究院牵头研发的全球首套医用电子仪器全自动测试系统顺利通过验收。

市场监管总局相关负责人表示，这是市场监管总局通过大力支持NQI（即“国家质量基础设施体系”）技术攻关、统筹推进我国医疗电子仪器产业科技创新与产业创新深度融合的实践成果，对提升我国医疗仪器产业质量、提高国际竞争力具有重要现实意义。

该系统深度融合NQI技术，集成32种检测装置、568项测试指标及95项测试项目，覆盖20种计量参数、60种标准测试方法和25种非标方法，并整合15项国际标准、10项国家标准及20项企业标准等全链条技术规范。通过自主研发的工业互联网平台，将160个软件测试包与企业内部5大数据链无缝对接，实现测试流程的数字化、自动化、智能化，确保测试结果的准确性、一致性和可溯源性，为医疗器械生产全流程自动化打下坚实技术基础。

据介绍，目前该系统已在国内重点医疗器械生产基地完成实证应用，成功替代人工测试模式，为行业数字化转型提供可复制解决方案，填补国际医疗器械多参数病人监护仪自动化测试领域空白。