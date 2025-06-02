“直播+”描绘就业新图景

【稳就业，我们在行动】

“太震撼了！”

“支持手艺人！”

镜头前，来自河南浚县炳良自强双创园的无臂青年任建伟正用灵活的双脚握着画笔，创作麦秸画，直播间里顿时刷出一波又一波的弹幕。最近几年里，他不仅收获了超174万名粉丝，还带动村里几十位留守妇女成立手工合作社，靠直播带货增收致富。

类似的情形还发生在来自云南大理的女孩晏林英身上。晏林英大学毕业后回到家乡，做起了电商直播，一天售出100吨具当地特色的紫皮独头蒜，一个季度下来，带动季节性用工人数达几万人次……

这一个又一个的故事，正是快手平台拓展我国数字就业图谱的生动缩影。数据显示，快手三农深度兴趣用户达1.4亿，乡村用户每日互动量29.4亿次，大幅度带动农产品订单增长。同时，平台还在全国5省市捐建共享直播间，为农村创业者提供从技能培训到流量扶持的全链条支持。如今，在乡村振兴的主战场，快手培养的乡村主播已超万人。

在广大乡村之外，快手还通过“短视频+直播”的创新模式，推动新职业认定、职业标准制定以及技能提升计划，为不同群体打开就业新通道。2025年新春招工会期间，快手快聘平台吸引超1000万用户通过视频直播求职，其中新兴蓝领岗位需求激增——外卖骑手招聘量同比增长11倍，健身教练、育婴师等岗位增速超4倍……根据测算，截至2024年底，快手平台共带动4320万个就业机会，催生直播招聘师、互联网营销师等174个新职业。

中国人事科学研究院企业人事管理研究室主任范巍认为，短视频“直播+”生态下的就业顺应了数字化转型和绿色发展的新潮流，也符合人力资源合理布局和经济高质量发展的新要求，成为平台经济促就业的典型实践。

“未来3年，我们还将针对网络主播、互联网营销师、AI应用师等新职业，通过线上线下相结合等方式，培养1000万名职业技能人才。”快手平台相关负责人表示。

（本报记者 訾谦）