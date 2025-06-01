专家：儿童青少年肥胖防控重点在于预防

国家卫生健康委于30日召开新闻发布会。会上有记者问：很多家长认为孩子胖一点会更好，不会对健康有负面影响。请问是这样吗？家长在帮助儿童青少年做好肥胖防控方面还可以做些什么呢？

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心主任医师江帆表示，肥胖的防控，首先要了解它的原因。儿童青少年肥胖的原因是多因素的，除了遗传和一些疾病导致的肥胖，最常见的肥胖原因就是儿童的生活方式，吃的多、动的少，吃动失衡以后，使得孩子的整体能量消耗过少，引起能量平衡的失衡，体内的脂肪蓄积就导致了肥胖。儿童青少年肥胖的发生，不仅可能引发心血管的疾病、2型糖尿病、脂肪肝、心理问题等一系列并发症，有时候还会延续到成人时期，造成慢性疾病，产生对健康的显著影响。

江帆指出，肥胖防控的重点在于预防。

第一，儿童的肥胖应该要从孕期开始预防，从生命的早期开始进行肥胖的防控。尤其怀孕的妈妈一定要注意，如果饮食不均衡，没有适当的身体活动，就容易导致胎儿长得过快、过大，出生的时候容易产生巨大儿，不仅增加母亲分娩时的风险，也会增加儿童青少年甚至成年期肥胖的发生。

另外一个方面，孩子出生以后非常重要的一个肥胖防控举措就是母乳喂养。母乳是孩子最重要的也是最珍贵的天然营养品，0—6月龄的孩子，一定要积极倡导孩子要进行纯母乳喂养，从6月龄开始可以逐步地添加辅食，并继续母乳喂养到2岁。这些举措对于预防儿童青少年的肥胖具有非常重要的意义和作用。

第二，养成良好的饮食习惯。家长要重视儿童的早餐健康，一日三餐要保持食物种类要丰富。一日三餐每餐都要兼顾有谷薯类，鱼、肉、蛋、豆类食物，还有蔬菜、水果这些食物要均衡，还要积极控油控盐。对于儿童青少年，鼓励每天牛奶、液态奶的饮用量大概在300—500毫升左右，相当于接近一瓶普通矿泉水的容量。还要鼓励孩子主动喝足量的水，每天大概要在800—1400毫升左右，也就相当于2瓶到3瓶矿泉水的量。同时严格控制含糖饮料，因为含糖饮料含有的热量非常多，过量摄入会导致孩子的热量过剩，就容易转化成脂肪的蓄积，所以导致肥胖。

第三，吃动平衡很重要。小婴儿阶段还不会走不会跑的时候，最好的运动就是趴着，就是俯卧位的运动，即趴着抬头玩耍，家长鼓励婴儿要达到半小时以上。对于1—2岁的幼儿，鼓励每天至少要180分钟，也就是3小时的身体活动，包括一些缓慢步行、到外面快走、游戏，最少每天180分钟的时间。对于学龄前儿童，除了180分钟的日常活动以外，最好要有1小时的快走、抛球、捡球、快跑等等中高强度的身体活动的时间。对于中小学生，至少每天累计要有60分钟中高强度的身体活动，也可以进行引体向上、仰卧起坐、哑铃操等这些增加肌肉骨骼力量训练的活动，都是积极推荐的。

除了动以外，还要注意孩子的久坐行为，避免长时间看屏幕，一定时间，半小时、一小时要起来动一动，课间的时候，一定要鼓励中小学生起来活动一下。

江帆强调，对于已经肥胖的儿童青少年，要充分保障生长发育的基础上，开展科学减重。首先推荐调整生活方式，只有在生活方式的干预效果不佳，或者儿童已经开始出现并发症，或者并发症加重的情况下，才要寻求医学的帮助，在医生的指导下，开展药物或者其他医学治疗。这里提醒，开展药物和其他医学治疗一定要在医生的指导下，千万不能盲目使用成人的减肥药。