蚊子最喜欢O型血？错错错 这七类人在它们眼里才是“真香”

夏季气温高、雨水多

蚊子也开始整夜“嗡嗡嗡”

一晚上被叮好几个“包”

痒得人根本睡不着！

什么人容易招蚊子？

如何有效止痒？

小编为你划重点，快快收藏↓

真有“招蚊体质”吗？

这7类人群确实更容易招蚊子！

有传言说“蚊子更偏爱某种血型的人”，事实并非如此！蚊子咬人是不挑血型的，爱出汗、新陈代谢快、汗腺发达的人相对来说更容易被蚊子咬。

“招蚊体质”有啥特点？注意啦~符合以下任意一种情况，说明你很容易被蚊子“盯上”↓

1 呼出气体二氧化碳浓度较高人群

蚊子只能看到距离眼前10米左右的物体，头顶上的两个化学感受器能帮蚊子感受周边二氧化碳的浓度，因此它们更喜欢二氧化碳浓度高的地方。有一部分人呼出的气体中，二氧化碳浓度较高，会比较容易招蚊子。

2 运动后人群或较胖人群

运动后，新陈代谢快，皮肤汗液中乳酸、尿酸浓度大，同时，氨的排放量增加。此时，二氧化碳的浓度也会升高，更受蚊子“青睐”，较胖的人群也容易因此“中招”。

3 皮肤表面菌群二氧化碳浓度高人群

有些人皮肤表面有纤毛菌、放线菌或葡萄球菌，这些细菌在代谢过程中会产生二氧化碳，吸引蚊子。

4 饮酒后人群

夏日炎炎，不少人喜欢喝点啤酒或白酒，皮肤会因此分泌更多的二氧化碳，容易招蚊子。

5 孕妇

孕妇的新陈代谢比正常人多21%，体温也会高0.5~0.7℃，更容易招蚊子。

6 穿深色衣服的人群

蚊子喜欢深色，身着红色、黑色等颜色较深的衣服时，容易吸引蚊子。

7 遗传因素

“招蚊体质”也有遗传因素，爱招蚊子的朋友可以观察一下，家人是否有相同的烦恼。

蚊子叮咬后别乱挠！

后果可能很严重

被蚊子叮咬后，千万别乱挠。如果皮下组织和筋膜由于感染而造成坏死性病变，可能导致坏死性筋膜炎。出现这4种情况不能大意，应及时就医。

·有蚊虫叮咬史，并形成直径1厘米以上的大包，或出现局部成片起包的情况。

·蚊虫叮咬一到两周内，出现持续高烧的情况。

·蚊虫叮咬后，明显伴有关节和肌肉酸痛。

·就诊时，发现血小板、肝功能指标出现异常。

被蚊虫叮咬后如何有效止痒？掐蚊子包止痒靠谱吗？专家表示，这种方法不科学，只是用疼痛感代替了瘙痒感，指甲里的细菌还有可能引发感染。

被蚊子咬了

能迅速止痒的4个方法

01 冷敷

可以用冷毛巾或者湿巾覆盖在被叮咬的地方，帮助缓解瘙痒。冷毛巾通过降低皮肤温度，能减缓周围神经纤维的传导速度，降低瘙痒感受器的敏感性，暂时抑制瘙痒信号的传递。

此外，冷敷还可以收缩皮肤的血管，减少炎症介质向组织扩散，减少组胺等瘙痒介质释放。少了这些炎症介质和瘙痒介质后，瘙痒自然也能够得到缓解。同时，冷敷还能起到缓解肿胀和疼痛的作用。

操作方法：冷敷时间没有严格要求，可以主观感受为主，要想起到缓解肿胀的效果，可能需要10~20分钟。要注意，冷敷期间，如果温度升上来了，就要及时更换(加冷水)。

02 冰敷

冰敷是冷敷的加强版，温度更低，作用机制和冷敷一样，效果会比冷敷要好一点。

操作方法：冰敷可以选择冰袋、碎冰块甚至是吃的冰棒。要注意的是，冰敷会有冻伤风险，在皮肤和冰之间最好垫一层毛巾，避免直接接触。冰敷每次5～10分钟基本就够了。如果有需要，每天可以重复多次。

03 炉甘石洗剂

炉甘石洗剂是很多人都知道的一款常用非处方药物，在药店很容易买到。它的应用场景很多，对荨麻疹、痱子都有一定的作用。

不过，炉甘石洗剂的作用不是很强，仅适用于比较轻微的瘙痒。如果有效果可以按需使用，或者搭配其他止痒措施，且不用严格限制次数(安全性足够高)。

04 薄荷膏

薄荷膏(薄荷脑软膏、复方薄荷脑软膏等)是一类经典的外用止痒剂，对多种瘙痒都有缓解作用，其活性成分一般是薄荷脑，另外还可能含有樟脑等物质。

它发挥作用的主要机制在于活性物质可以激活皮肤冷觉感受器，产生清凉感，并一定程度(暂时性)抑制瘙痒信号向大脑中枢传递。由此可见，这是一种欺骗大脑的做法，只是主观上让人觉得不痒。

操作方法：薄荷膏的优势在于起效快，一般涂抹后5~10分钟就有明显的改善。不过也有不足之处，比如止痒的持续时间短，往往不会超过2个小时；除了止痒没有确切的抗炎症作用。此外，薄荷膏不宜用于2岁以下的孩子。