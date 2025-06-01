如何判断孩子睡觉睡得好不好？专家这样说

国家卫生健康委30日举行新闻发布会，介绍共促儿童健康成长有关情况。

会上有记者提问：睡眠对儿童青少年健康成长很重要，近期，一些家长对孩子缺觉问题感到担忧，请问如何判断孩子睡的好不好？怎么能促进儿童青少年养成健康睡眠的习惯？

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心主任医师江帆介绍，健康的睡眠不仅影响儿童青少年的健康体格，而且与儿童青少年的认知、心理和社会情绪的发展密切相关，所以说睡眠是儿童青少年重要的健康助推剂。现有的研究表明，睡眠不足、睡眠质量不好、晚睡等不良睡眠习惯会明显增加儿童青少年罹患肥胖、糖尿病等代谢综合症的风险。同时，睡眠不足、睡眠质量不好、晚睡等习惯也容易引发儿童青少年注意力不集中、记忆力下降，甚至会影响儿童青少年的认知发育，以及出现心理行为问题。

江帆表示，如何判断孩子睡觉睡得好不好呢？主要从以下三个方面：

首先是睡眠量够不够。睡眠量够不够首先可以参考儿童睡眠推荐时间，通常情况下，0到3月龄的婴儿每天应该睡14—17小时；4—11月龄婴儿每天睡眠时间总计12—16小时左右，幼儿11—14小时，学龄前儿童在10—13小时。一到二年级的小学生大约每天睡眠时间在10小时左右，三到六年级大概在9小时左右，中学生平均睡眠时间应该在8小时左右。但是要注意，每个孩子的睡眠时间还是有个体差异，所以每个家长要了解自己孩子的睡眠需求，其实有一个比较简单的方法，就是家长可以让孩子在假期相对比较充足的时间，至少保持3天在合适的时间上床，并且在第二天早上睡到自然醒，那么通常到第四天的时候，基本上就可以从儿童的睡眠时间看出他的真实睡眠需求量。

第二是看儿童的睡眠质量。从两个方面，第一方面可以看儿童早晨起来以后，是不是能够自然醒或者容易被唤醒。另外一方面，可以在午后或傍晚这个时间看一看，孩子会不会出现烦躁、情绪不佳或者脾气暴躁等过度疲劳的现象。如果孩子在睡眠时间能够保障的情况下，还是出现早上不易被唤醒，或者下午容易出现过度疲劳等表现，那就说明孩子的睡眠质量不佳。生活中很多家长朋友还会存在一些误区，比如很多家长认为孩子打呼噜、打鼾是一种睡眠好的表现，事实上孩子打鼾说明他在睡眠过程中存在呼吸方面的问题，严重的打鼾会出现呼吸暂停、憋气等现象，这种情况长期存在，会影响孩子的认知发育以及体格发育的情况。所以，如果家长发现孩子存在类似的情况，应该及时就医。

最后一点，判断儿童睡眠健康，是看孩子睡觉是否规律。现在很多青少年往往有晚睡晚起的习惯，有时候平时睡不够，周末就拼命补。其实睡眠不规律也会显著影响白天的精神状态，所以建议周末或者假期入睡的时间和平时的入睡时间，最多不要晚于2个小时。假期和平时的作息时间变化也不要超过2个小时。