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人民优选来了

“六一”国际儿童节｜带着宝贝这么吃，美味又健康！

陈子源

2025年06月01日09:03 来源：人民网

今天是“六一”国际儿童节，希望每个小朋友都能吃得好，吃得营养，健康长大。一日三餐、定时定量，饮食均衡、注重营养搭配，从小养成健康的饮食行为和生活方式将使孩子受益终生。快来一起学学，如何吃得健康！

(责编：孙红丽、高雷)




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