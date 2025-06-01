专家：只靠意志力戒烟太难，需掌握科学方法

5月31日是第38个世界无烟日。日前发布的2024中国成人烟草调查结果显示，中国15岁及以上人群吸烟率为23.2%。

在许多烟民眼中，戒烟是一件需要“钢铁意志力”的事，过程痛苦且漫长。什么原因导致戒烟困难？如何才能科学戒烟？在京东健康主办的第一届戒烟行业论坛上，多位行业专家、药企代表及相关从业者纷纷建言献策。

戒烟为何如此艰难？

“吸烟的危害比想象中更大。”中国医学科学院阜外医院心内科主任医师楚建民在接受中新健康采访时表示，动脉硬化的发展过程始于血管内皮损伤，而吸烟则是常见诱因。重要的是，即使每天仅吸一支烟，也会显著增加心脑血管疾病风险。

中国控烟与健康协会常务副会长兼秘书长贺青华强调，吸烟不仅是不良习惯，更是一种慢性成瘾性疾病。“烟草燃烧能产生7000多种化学物质，250多种有害物质，60多种致癌物，危害人体健康。尼古丁作为烟草中的主要成瘾物质，会导致生理性依赖和成瘾，这种成瘾性疾病已被国际医学界广泛认定为一种慢性疾病，但许多吸烟者尚未意识到这一点。”

贺青华表示，吸烟者在尝试戒烟时，往往面临强烈的戒断反应，如焦虑、抑郁、注意力不集中等，这些反应源于大脑对尼古丁的依赖。长期吸烟还会导致大脑结构和功能异常，进一步加剧戒烟的难度。相关数据显示，单靠个人努力戒烟的成功率极低，一年内成功戒烟的概率不到5%。

“戒烟失败并非意志力不足，而是烟草依赖综合征在作怪。”首都医科大学附属北京朝阳医院烟草依赖治疗研究室主任梁立荣指出，尼古丁的成瘾性导致烟民在生理和心理上产生高度依赖，戒烟需要专业帮助，无法仅靠建议。

如何科学戒烟？

贺青华表示，科学戒烟至关重要。近年来，我国吸烟者尝试戒烟的比例逐渐上升，但成功率不足10%。要提高戒烟成功率，必须配合专业指导。遗憾的是，戒烟药物使用率不足5%，表明许多吸烟者尚未掌握科学戒烟的方法。

在京东健康第一届戒烟行业论坛上发布的《2025控烟戒烟白皮书》显示，在戒烟手段选择上，有87.1%的人群尝试通过尼古丁贴片、口香糖等替代品戒烟。超过半数人群使用过药物戒烟，如酒石酸伐尼克兰片(简称“伐尼克兰片”)。

《白皮书》提供了七大戒烟妙招，包括设置戒烟计划、取得亲友帮助与鼓励、加入戒烟社团、扔掉身边所有和吸烟有关的东西、改变生活方式、食物替代、寻求专业科学的帮助或遵循医嘱使用戒烟药物。

京东健康相关负责人表示，控烟事业是一项需要长期投入的系统工程，需要社会各界形成合力为戒烟人群提供科学、高效、专业的健康管理解决方案。

针对戒烟过程中很多烟民存在的“认知不足、预防滞后、诊疗不便、管理缺失”的痛点，京东健康携手多家药企，发起构建科学控烟管理生态的行业倡议。倡议提出开展戒烟知识讲座和健康咨询等公益活动，提升公众认知；呼吁控烟协会、公益组织等社会力量发挥各自优势，完善全社会共同参与的控烟体系，推动无烟生态建设。