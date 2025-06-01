广东试点“疫苗处方” 把预防接种融入日常诊疗

广东今年试点“疫苗处方”，广州市海珠区是该省首个实现全区推广的行政区。

该区疾控中心副主任朱凯星30日表示，全域推行“疫苗处方”服务1个月以来，居民接种便利性提升，疫苗可预防传染病发病率有所下降，将鼓励各试点单位积极探索“AI+预防接种助手”，助力科学免疫规划。

疫苗接种被公认为预防控制传染病最经济有效的手段。广东现有134家疾控中心和近6000个接种点，每年服务量达到6000万剂次。广东将开展“预防接种服务提升年”，重点打造“30分钟接种圈”，城乡全覆盖，方便就近接种，让服务更均等可及。同时试点医生开“疫苗处方”，把预防接种融入日常诊疗，让医防联手服务更融合深入。

自今年4月起，海珠区26家社区卫生服务机构以及南方医科大学珠江医院、广州医科大学附属第二医院等5家二级以上综合医疗机构全面启动免疫规划医防融合服务流程。

居民前往上述机构就诊或领取健康体检报告时，临床医生将全面评估其健康状况，并详细问询疫苗接种史。结合健康评估结果及免疫史，医生会为居民提供专业建议，推荐适合的疫苗，并开具疫苗处方或疫苗健康教育处方。

朱凯星表示，流感疫苗、带状疱疹疫苗、人乳头瘤病毒疫苗、乙型肝炎疫苗、重组戊型肝炎疫苗等，广东省交易平台有的成人可以接种的疫苗，都在疫苗处方范围内。

“‘疫苗处方’是将疫苗的健康询问、登记、开疫苗处方前置到临床医生工作站，覆盖面更广。”朱凯星说，通过临床医生在诊疗中为有需求的患者开具疫苗处方或疫苗健康教育处方并转介至接种门诊，居民接种便利性提升。与此同时，促进儿童免疫规划疫苗接种率提高，疫苗可预防传染病发病率有所下降，集体单位传染病疫情发生概率下降。

此外，广州市白云区也在打造疫苗接种医防融合闭环，通过多学科医师协作、数据互联互通和全流程闭环管理，打通预防接种“最后一公里”。这一基层医防融合创新服务模式，推动疫苗接种逐渐成为居民的“主动健康管理”需求。

朱凯星表示，海珠区正在加速信息化建设，鼓励各试点单位积极探索“AI+预防接种助手”、优化成人接种门诊建设等贴合实际的新模式，不断提升服务效率与体验。