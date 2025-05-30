国家卫健委：我国儿童健康核心指标持续向好

人民网北京5月30日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍共促儿童健康成长有关情况，并回答媒体提问。

发布会现场。人民网 陈子源摄

会上，国家卫生健康委妇幼司司长沈海屏介绍，近年来，我国儿童健康水平持续提高。2024年，全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至4.0‰和5.6‰，达到历史最好水平，位居全球中高收入国家前列。据测算，2010—2023年间我国人均预期寿命增长了3.8岁，其中21.7%归因于5岁以下儿童死亡率的下降。

沈海屏表示，国家卫生健康委聚焦人民群众在儿童健康方面的急难愁盼问题，重点开展了以下工作：

一是加强服务供给。目前，全国有8000多所综合医院能够开展儿科门诊服务或者是住院服务，98%的县医院已经设置儿科，超过80%的基层医疗卫生机构都能够提供儿童常见病的诊疗服务。

二是改善就医体验。国家卫生健康委联合相关部门在全国开展儿童友好医院建设。到2025年年底，国家卫生健康委要推动2000家医疗机构达到儿童友好医院的建设要求。到2030年，全国提供儿童医疗保健服务的医疗机构90%要建成儿童友好医院。

三是强化全程服务。开展孕产期妊娠风险筛查评估，强化出生缺陷三级防控措施，特别聚焦“小眼镜”、“小胖墩”、“小豆芽”、孤独症等儿童健康的主要问题持续集中发力，建立防、筛、诊、治、康全链的服务。同时强化宫颈癌的一级防控、HPV疫苗免费接种政策已经覆盖了全国60%的适龄女孩。与5年前相比，出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率都下降30%以上。神经管缺陷、唐氏综合征致残的出生缺陷发生率下降了21%。还实施了消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播行动，全国艾滋病母婴传播率降至了1.2%，达到历史最低水平。国家的儿童健康核心指标持续向好。