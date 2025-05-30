2025国民视觉健康科普行动即将启动

2025年6月6日是第30个全国“爱眼日”。由人民网、人民在线发起的“2025国民视觉健康科普行动”将于6月5日在人民网演播厅启动。

本次科普行动将以“科技赋能眼健康 共筑光明新未来”为主题，关注人工智能、大数据、AR/VR等新一代信息技术在眼健康领域的应用与实践创新，通过梳理技术路径、应用场景及实践现状，充分彰显科技创新对我国眼健康事业高质量发展的引擎作用。

随着《“十四五”全国眼健康规划》进入收官之年，技术赋能眼健康事业发展实践也将进一步迈入快车道。从AI辅助筛查诊断、个性化精准诊疗，到眼部慢性疾病管理，全链条、全病程的眼健康管理模式正在逐步形成。本次科普行动将邀请多位眼科专家，探讨技术创新在眼健康领域的应用现状及实践成果，并通过科普视频、宣传海报、科技体验等方式普及相关知识，帮助全社会了解当前在眼健康管理方面可应用的新技术、新设备，以科学普及破除公众的技术认知盲区。

除了聚焦眼健康领域的技术应用与实践创新外，本次科普行动还将围绕老龄化背景下的眼健康管理、青少年眼健康与心理健康、眼健康生态圈构建等主题开展知识科普，助力筑牢全民眼健康防线。

据了解，活动现场还将设置“科技如何重塑眼健康未来”“多方联动构建眼健康生态圈”等多场主题科普讨论。

值得关注的是，国民视觉健康科普行动已成功开展五年，历届行动紧密围绕儿童青少年近视防控、人民群众眼健康水平提升等关键议题进行深入探讨和实践，推动全社会形成爱眼护眼的良好氛围。

本次科普行动由上海交通大学、复旦大学上海医学院、天津医科大学、北京协和医院、中国人民解放军总医院、首都医科大学附属北京同仁医院、北京大学人民医院、温州医科大学、天津市眼科医院、山东中医药大学附属眼科医院提供专业指导。