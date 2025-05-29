对定点零售药店药师“挂证”开展核查

本报北京5月28日电 （记者孙秀艳）近期，国家医保局对全国定点零售药店4月份以来的医保结算数据进行筛查分析发现，部分药师姓名（对应同一身份证号）出现在多家定点零售药店的药品费用明细中，可能存在药师信息被假冒或药师“挂证”的违规情况。这既威胁了人民群众用药安全和医保基金安全，也损害了正规注册药师的合法权益，共涉及24个省份、23997家定点零售药店、9563名药师。针对这种情况，国家医保局28日发布公告，要求对定点零售药店药师“挂证”等情况开展核查，以维护人民群众用药安全、维护医保基金安全、维护广大注册药师合法权益。

公告显示，“挂证”主要有跨省份、跨地市、同一地市跨机构3种情形。其中，跨省份共涉及22个省份，289家定点零售药店，135名药师。例如，根据医保系统结算数据，药师黄*云（身份证号130104***********4），2025年4月24日0时0分在乌鲁木齐市平霁堂药业有限公司给患者审方售药，2025年4月24日10时34分又在山东省烟台市招远市立盛大药房给患者审方售药。跨地市共涉及19个省份，3154家定点零售药店，792名药师。同一地市跨机构共涉及24个省份，20701家定点零售药店，8583名药师。

为核查相关信息，国家医保局要求相关定点零售药店及其药师、相关地区医保部门及时配合开展工作，包括相关药师立即开展自查，相关定点零售药店全面检查本单位药师配备、岗位职责履行等情况，相关医保部门对统筹区内可能存在药师被假冒或“挂证”的定点零售药店进行认真核查。

公告同时要求省级医保部门于2025年6月30日前向国家医保局上报核查结果。对检查中发现的问题，要依法依规分类处理。对查实存在药师被假冒或“挂证”或未按规定提供药学服务等违规行为的定点零售药店，视情节轻重给予约谈、限期整改、暂停医保服务协议、解除医保服务协议等处理；对涉及违反药品经营管理有关规定的，移送药品监督管理部门处理；对涉及违法犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 14 版）