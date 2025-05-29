别让健康证办理成了走过场（民生观）

健康证关涉群众切身利益，需要进一步厘清边界、确定权责，让办理渠道更公开流畅、办理结果更真实高效

有的项目“缩水”，省略必要检查环节；有的走走过场，不核验身份即发证件；有的张冠李戴，发证机构和检查机构“牛头不对马嘴”……近日有媒体暗访发现，多地健康证办理乱象频出。

何为健康证？食品安全法规定，从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。公共场所卫生管理条例等也作出了类似规定。生活中，我们常接触到的饭馆师傅、美容师、住家保姆等，都需要办理健康证且定期更新。

可见，健康证的办理主体多是基层服务业工作人员。这一举措是为了以特定群体的健康，确保更广大群体的安全，重要性不言而喻。推动健康证办理“更健康”，建议从3个问题入手。

谁该办？对于需要办理健康证的行业、岗位，相关部门应做好梳理和统一规定，避免该办的没办、不该办的添负担，并与相关企业做好信息共享。例如，《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》要求，入网餐饮服务提供者应当避免送餐人员直接接触食品。既然接触不到食品，骑手健康证办理便不再必要。在四川，相关部门已表明不再强制外卖骑手办理健康证，但一些外卖平台仍要求上传，给不少外卖骑手带来麻烦。

找谁办？办理业务应当由卫健部门主管，委托给当地疾控中心或经部门审批承担预防性健康检查的医疗卫生机构。然而，有些地方不严管检查资质、不统一检查标准，一些不符合条件的机构甚至将健康证视为创收项目。健康证的办理具有公共性，应进一步严管办理机构的资质、范围、标准，莫让“必须办”成了“走过场”，甚至念出“生意经”。

谁来监管？办理规范有效，需要各方协同形成合力。卫健部门应规范流程、对体检机构进行不定时抽查，建立长效监督机制，并探索建立全国统一的健康证查询管理平台。公安部门应加强打击力度，进一步深挖假证链条。用人单位应进一步做好信息对接，不给职工额外增加负担。

证件虽小，健康事大。健康证关涉群众切身利益，需要进一步厘清边界、确定权责，让办理渠道更公开流畅、办理结果更真实高效。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 14 版）