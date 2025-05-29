传统商圈焕新 打开消费增长新空间

消费增长新空间的拓展得益于焕新后的商场、商圈经营方向的生活方式化，它不再仅仅是提供商品，而是一种生活的展示、活动的场所、休憩的空间。它围绕的不是一批商品，而是一群人。突破了传统商业框架，根据时下的趋势和自己的特色，着眼于更具生命力和吸引力的业态，商场焕新的最终目的不仅是“活”下来，更是“活”得好。消费者自然也就会用脚投票，在焕发青春的新场景中尽享城市愈加浓郁的烟火气。

承载着很多北京人青春记忆的西单商场2025年启动改建，预计2027年竣工。改造后，西单商场将全面提升品质，打造具有文化内涵、艺术气质、沉浸感十足的消费新地标。这是北京提速优化商业格局，打造具有全球影响力的国际消费中心城市的一个缩影。在政策红利与市场创新的双重驱动下，北京将凭借更具韧性的消费生态，为打开消费增长新空间提供更宽广路径。

商业零售业关系国计民生，是现代商贸流通体系的重要组成部分，也是引导生产、扩大消费、吸纳就业、保障民生的重要载体，在繁荣市场、畅通经济循环等方面发挥着重要作用。近年来，电商的兴起改变了消费者的购物习惯。线上购物的便捷性、丰富的商品选择以及更具竞争力的价格，使得传统百货商场的吸引力大减。另一方面，随着经济的发展和消费者收入水平的提高，消费者对于购物体验的要求也越来越高。百货业态的硬件、服务、产品供应链等的老化弱化问题日渐凸显。这既是挑战，也是转型升级的机遇。

传统商场改造升级才能焕发新活力。对于北京而言，形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系，加快推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升，已成为建设国际消费中心城市进程中的一道必答题。以消费环境改善提升大力提振消费，全方位扩大国内需求，既需要“商业新物种”的“鲇鱼效应”带动，也需要存量商业改造与城市更新同频共振。

近年来，在传统商圈升级与新兴业态培育的“双轮驱动”下，北京消费场景持续创新。CBD、三里屯等四大国际消费体验区加速建设，融合“商业+旅游+文化+科技”元素，打造沉浸式消费空间。2024年，西直门等15个商圈完成改造，大型商业展会活动数量增长36%。创新消费新供给，融合消费新场景，迭代消费新模式，优化消费新环境，突破空间尺度、提供情绪价值、注重消费体验，北京的商业正呈现出越来越多受年轻群体欢迎的“商业+”特色。

传统商圈在传承经典的同时，积极拥抱现代时尚元素，实现华丽转身。而新兴商圈则凭借其现代化的设施和新颖的业态组合，迅速崭露头角，成为商业领域的新锐力量。随着北京商业版图的不断拓展，新一代商业地标如雨后春笋般涌现，老一代商业记忆似凤凰涅槃般焕新，共同为城市商业注入新的活力，为打开消费增长新空间增添新动力。

商业焕新的提速得益于政府与市场的良性互动。北京强调发挥“市场主导”作用，鼓励和支持国资、民营、外资等各类经营主体盘活零售商业设施，鼓励金融机构和社会资本对接改造项目。同时，重视发挥“政府引导”作用，强调系统谋划，编制方案、成立机制、政策保障、优化环境，做到统筹推进。从征集商圈品质提升项目，引导各商圈内的商业主体加快推进升级改造，鼓励创建智慧商圈、智慧商店和商旅文体融合发展示范商圈、示范商场，并对符合条件的项目给予资金支持，到编制《北京市传统商业设施更新导则》，在功能业态引导、建筑主体更新、场地环境优化、专项系统升级等方面，明确商业设施更新实施路径、更新标准要求，更好地服务各类商业主体，政府服务功能与市场内生动力得以相互激发。

消费增长新空间的拓展得益于焕新后的商场、商圈经营方向的生活方式化，它不再仅仅是提供商品，而是一种生活的展示、活动的场所、休憩的空间。它围绕的不是一批商品，而是一群人。突破了传统商业框架，根据时下的趋势和自己的特色，着眼于更具生命力和吸引力的业态，商场“焕新”的最终目的不仅是“活”下来，更是“活”得好。消费者自然也就会用脚投票，在焕发青春的新场景中尽享城市愈加浓郁的烟火气。

随着商业焕新步伐不断加快，北京国际消费中心城市的地位将得以确立，为各方消费者带来更多元、更优质的消费体验。而消费的增速向稳、增量向新，必将为经济高质量发展提供充沛动能。