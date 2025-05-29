近六成受访者期待体验“沉浸式”周边文创消费

近年来，周边文创的热度持续攀升，各类文创产品凭借独特的文化符号吸引了消费者的目光。不过，周边文创产业在快速发展的同时也存在一些痛点，影响着大众的消费体验。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1337名青年进行的一项调查显示，质量参差不齐、同质化严重、文化内涵挖掘不足是受访者认为当前周边文创最需要改进的3个方面。提升大众的周边文创消费体验，59.3%的受访青年期待搭建线上线下联动的“沉浸式”体验场景。

26岁的互联网公司员工杨欣怡感觉，现在周边文创产品同质化比较严重。“不管到哪儿，卖的周边文创大抵都是笔记本、冰箱贴、水杯、丝巾这些，即便是不同的IP，设计出来的物件搭眼一瞧都差不多。没什么独特性的周边文创我就不会买了。”

中国人民大学新闻学院本科生陈柏彤喜欢购买游戏的周边文创，她感觉现在不少周边文创产品的价格比较高。“我认可IP应该有溢价，但我感觉有些产品的溢价过高了。”陈柏彤有一次帮朋友买一款徽章，“不限售，做工也算不上精美，就要50元一个”。

此外，陈柏彤感觉现在周边文创产品还存在跟风抄袭、盗版的情况，“希望有更多原创、新的元素”。

当前周边文创产品有哪些需要改进的方面？数据显示，质量参差不齐（55.2%）位列第一，其次是同质化严重（51.2%），文化内涵挖掘不足（46.9%）排在第三位，其他主要还有：售后保障不到位（37.8%）、定价偏高（34.4%）、盗版泛滥（33.1%）。

陈柏彤期待，不同IP的周边文创能各有特色、百花齐放，她也很期待AI与周边文创的结合，“最好是消费者能参与创作，这样能跟产品有更多互动，也可以有个人专属的体验”。同时，陈柏彤提到，“材质做工也要提上来”。

杨欣怡认为，周边文创的设计者要多关注自己独特的IP，可以以系列化的模式推出产品。“像故宫的文创，会依托某个文物开发出一系列产品。”杨欣怡还提到，现在很多周边文创都是盖纪念章、卖明信片，“过于形式化，没什么意思”，她希望加入一些定制化的内容。“如果我能在某个特定时间收到以自己名义寄来的明信片，或能寄给别人，就更有趣了。”

此外，杨欣怡希望周边文创产品有价格分层。“在合理的前提下，如果能开发出不同价位、面向不同人群的产品，应该也很不错。”

赵雨阳曾在一家博物馆工作了半年，负责一些周边文创的讲解介绍工作。结合自己的工作经历，她建议，周边文创产品的设计应更多地考虑受众。“我之前工作的博物馆，因为有不少青少年来参观，就推出了一款可以拼接的积木文创，但操作难度非常大，超出了孩子们的能力范围，这就不太合理了。另外，我认为目前一些博物馆的活动品类相对单一，要丰富内容和品类，让更多文化依托周边文创‘出圈’。”

如何让大家在购买周边文创产品时有更好的消费体验？调查中，59.3%的受访青年期待搭建线上线下联动的“沉浸式”体验场景，如主题快闪店；52.7%的受访青年建议优化定价策略，推出梯度价格产品；52.7%的受访青年希望增强产品实用性，设计兼具艺术性与日常功能；50.9%的受访青年期待提供个性化定制服务，如消费者参与IP元素组合和设计；41.3%的受访青年认为要采用环保材料与包装，倡导绿色消费理念。

受访青年中，00后占20.9%，95后占41.0%，90后占38.1%。男性占40.8%，女性占59.2%。生活在一线城市的占31.5%，二线城市的占41.2%，三四线城市的占23.4%，城镇或县城的占3.4%，农村的占0.5%。

（文中赵雨阳、杨欣怡为化名）