释放二手车市场消费潜力

中国汽车流通协会近日发布数据显示，今年前4个月，二手车累计交易量630.86万辆，同比增长0.47%，与去年同期相比增加了2.93万辆，累计交易金额为4134.37亿元。其中，4月份全国二手车市场交易量170.13万辆，环比下降3.05%，同比增长1.33%，交易金额为1102.21亿元。随着提振消费政策加快落地，以及居民消费观念不断转变，二手车交易市场活跃度逐步提升。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示，二手车市场和新车市场是一个循环，成熟的二手车市场会对新车市场起到促进作用。与发达国家市场相比，当前我国二手车交易比例仍相对较低，二手车市场堵点亟待打通。

在市场流通方面，车况信息和价格信息不透明是行业发展的主要障碍。泡水车、事故车鉴定等车况信息标准化问题频繁引发消费者投诉。

中国国际工程咨询有限公司高技术业务部车船处副处长于德营建议，提升二手车检测与估值技术水平，打造权威专业的检测机构，搭建第三方信息查询平台，促进二手车放心便利交易。

数字化服务平台已成为重构二手车行业生态的重要一环。电子政务云计算应用技术国家工程实验室主任连樟文介绍，全国汽车维修电子健康档案系统已形成涵盖事故历史、核心部件检测等20余项关键指标，实现车辆全生命周期数据互联互通。

在经营模式上，过去我国二手车经营以经纪模式为主，二手车市场存在经营主体“小散弱”的现象。

中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》提出，培育壮大二手车经营主体。政策引领下，二手车商品化零售业态发展进入全新阶段，逐渐从传统经纪模式向经销模式转变。于德营表示，要以此为契机，推动二手车相关企业向连锁化、品牌化方向转型升级，提升行业整体服务质量与市场竞争力。同时，鼓励汽车生产企业涉足二手车业务领域，通过扩大车源供给、提升车辆质量，实现新车与二手车业务的协同发展。推动车企发挥资源优势，打通产业链上下游，为市场注入新活力。

为进一步释放汽车消费潜力，近期多地出台政策大力推动二手车流通发展。湖北省商务厅等11部门出台关于促进湖北省二手车流通高质量发展的意见，提出简化二手车交易登记程序，整合二手车交易、纳税、保险和登记等流程，开展“一站式”服务。广东省发布《广东省提振消费专项行动实施方案》，强调持续落实二手车销售“反向开票”、异地交易登记等便利化措施，建立广东省二手车交易服务平台，促进二手车信息透明化。

随着新能源车市场的新车销量持续增长，新能源二手车保有量规模也在增加。新能源车的二手车渗透率从2022年底的3.6%，上升到今年3月的8.7%，创下3年以来最高水平。今年一季度，全国新能源二手车共交易30.65万辆，同比增长24.8%。

新能源二手车进入市场后，给车辆评估带来新挑战。传统燃油车只要发动机、变速箱等关键部件没有大问题，其使用寿命和后期使用成本相对可控，而新能源二手车的核心价值在“三电”，尤其是车辆的动力电池，电池续航的衰减程度和寿命直接影响车主后期的保值和使用成本。王青表示，电池残值评估是新能源二手车流通环节亟待破解的难题。下一步，要构建新能源汽车废旧电池的拆解和循环利用体系，延伸绿色产业链。