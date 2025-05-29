守正创新 加快中医药产业现代化

中医药是中华文明历经数千年传承与发展的瑰宝。如何让科技赋能中医药产业，推动其产业化、国际化，让古老医学在创新浪潮中持续焕发生机与活力？

近日，以“中医药现代化”为主题的2025腾冲科学家论坛·中医药现代化（楚雄）专题活动，在“彝药之乡”“滇中药谷”云南省楚雄彝族自治州举行。海内外500多位院士专家、企业家和投资人代表在这里汇聚创新智慧，着力探索中医药产业破局的新路。

激活传统医药现代化“源动力”

五月的彩云之南，草木葱茏，药香四溢。这里拥有着全国90%以上的药用动植物资源，中药植物资源更是占全国半壁江山。文山三七、昭通天麻、滇重楼、云茯苓、云当归等都是云南响当当的道地药材。

“全国40种大宗药材中，云南占四分之一，2024年中药材种植面积达1092万亩。”云南省政府党组成员、腾冲科学家论坛组委会主任王学勤介绍，当下，云南省正以科技创新为引领，传承精华，守正创新，做强做优资源型产业，推动中医药现代化进程。

云南白药、神威施普瑞药业等企业，深挖传统医药宝库，结合现代生物技术，开发出如丹灯通脑胶囊、涩肠止泻散等创新产品，不仅填补了产业空白，更让传统医药在现代医疗中发挥重要作用。在楚雄，中彝医药服务覆盖率达98%，人均诊疗成本下降30%，2024年中彝医门诊量突破120万人次。

“要像保护大熊猫一样保护中药资源。”历时10年，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦带领团队，基于空间信息技术和网络、数据库、数码影像等技术，形成“天地空一体”的全国中药资源普查技术方法，并完成第四次全国中药普查。团队开展的“新时代神农尝百草行动”，为中药药性理论提供现代科学依据，更开辟了“本土资源—中国理论—全球产品”创新路径。

“在科技创新助力下，中医药在种业、种植养殖、药物研发、智能制造、数字技术、治未病等方面都取得了突破性进展，不断从传统老字号进入‘花式’新赛道。”中国科学院院士、腾冲科学家论坛联合主席许智宏说。

构建产业协同发展“新生态”

2025年，我国中医药产业市场规模近万亿元，涵盖中药材、中成药、中药饮片和中药配方颗粒等领域。

“当下，政产学研深度融合是中医药破局的关键。”许智宏认为，各主体需要打破壁垒，紧扣需求构建创新链，实现优势互补、资源共享与风险共担，构建中医药产业发展协同创新体系。

谈及具体创新体制，黄璐琦建议，要从国家层面加强中医药古代医学的保护与开发，运用现代科技手段丰富传统医药视野，挖掘更多道地药材资源，为中医药创新筑牢根基。

中国科学院院士陈晓亚提出，应搭建中药资源动态监测网络，借助大数据与人工智能技术，实现中药材供需精准匹配。同时，完善知识产权保护机制，激励企业加大研发投入，为中医药产业注入新活力。

“目前，应尽快建立完善跨学科研究平台，促进中药学与化学、生物学、信息科学等多学科交叉融合。”中国科学院院士郝小江提议，培养跨学科人才，攻克中药复杂体系研究难关，为中医药现代化开辟新路径。

“一缕药香跨越古今、一枚银针联通中西、一株小草改变世界。”云南省科技厅党组书记、厅长高俊说，当前，云南正全力把中药材产业培育成世界一流的现代产业，聚焦科研、种植、加工、市场等，重点实施中药材科技创新工程，构建中药材科技支撑体系，加强中药材人才队伍建设，力争建成全国规模最大、品种最多、品质最优的道地药材生产基地和中药材产业国际化发展示范区。

此前，云南省优化科技创新政策环境，加大对包括中医药科技型企业和高端科技人才引进力度，支持各类科技人才到云南创新创业，对引进的各类人才给予优厚的生活补贴和项目支持经费；对落地云南的科技型企业，从科技人才培养、创新平台建设、研发项目资助、成果转化奖补等方面给予上不封顶、全方位的支持。

与会院士专家认为，中医药正以更加时代化、大众化、新颖化的方式，融入和服务群众的日常生活。随着组织培养技术、基因工程、酶工程、合成技术在中药领域的应用，以及中医药资源可持续开发利用与现代化，中医药将为健康中国建设注入强大动力。