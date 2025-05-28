从青春开始的“健康倒计时”？早戒烟，早获益！| 科普时间

一支小小的烟，可能对大家的健康造成严重的威胁，尤其对青少年而言，过早沾染烟瘾，为未来埋下重重隐患。值得庆幸的是，无论何时开启戒烟进程，都意味着生命将迈向健康的全新起点。

早吸烟，高风险：青春不该背负的“健康债”

研究证实，开始吸烟年龄越小、吸烟量越大、吸烟年限越长，慢性阻塞性肺疾病等多种慢性病的发病风险越高。吸烟严重损害青少年的呼吸系统和心血管系统。不仅如此，烟草中的尼古丁还可能会影响青少年的大脑发育。

对于正处于生长发育黄金期的青少年，吸烟的危害更大：

· 呼吸系统“健康透支”：青少年的肺部尚未发育成熟，烟草中的焦油、多环芳烃等有害物质，会直接损伤呼吸道黏膜，降低肺部的防御能力。长期吸烟，不仅会频繁引发咳嗽、咳痰，还会使肺功能受损，让原本健康的肺每况愈下。

· 心血管系统“危机四伏”：青少年的心血管系统还在发育，长期受烟草侵蚀，未来患冠心病、心肌梗死等疾病的概率大幅上升。

· 大脑发育“悄然受损”：尼古丁可能会干扰大脑正常发育，影响注意力、记忆力和学习能力。有研究发现，吸烟的青少年，更容易出现学习障碍、焦虑、抑郁等问题。

早戒烟，早获益：任何时候都能拥抱健康

吸烟严重危害身体健康，戒烟是健康生活的第一步。

· 短期可见的改变：戒烟20分钟后，心率和血压就会逐渐恢复正常；12小时后，血液中一氧化碳的含量下降至正常水平。

· 长期显著的健康提升：戒烟1年后，冠心病风险降低约50%；戒烟5年后，中风的风险降低至与不吸烟者相近；戒烟10年后，患肺癌的风险降低至吸烟者的一半左右。

· 任何年龄，戒烟都不晚：无论是刚刚开始吸烟的青少年，还是烟龄几十年的“老烟枪”，只要下定决心戒烟，就能从中获益。

吸烟不是成熟的标志，更不是排解压力的良方，它带来的只有健康透支和身体的病痛。而戒烟，永远是最明智的选择。通过“中国戒烟平台”微信小程序获取专业戒烟帮助，能有效提升戒烟成功率。

如果你还没有吸烟，请拒绝第一支烟；如果你已经开始吸烟，别犹豫，立刻行动起来去尝试戒烟！你的身体，比你想象中更渴望健康的拥抱。

审核：国家健康科普专家库成员、中国疾病预防控制中心控烟办主任 肖琳

策划：王宁