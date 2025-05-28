中国人寿财险公司2024年累计为“两新”人群提供风险保障近1600亿元

作为国有大型金融机构，中国人寿充分发挥综合金融优势和业务协同效应，以行业头雁的责任与担当，切实为客户提供从摇篮到传承、全生命周期的一揽子全方位金融保险服务。集团旗下寿险公司服务涵盖健康、养老、医疗、教育、意外等全链条，财险公司服务涵盖从生产到生活、从城市到农村、从财产安全到意外防护、从企业到个人等各领域，再加上投资、银行板块“保银协同”“投保联动”“投贷联动”等，中国人寿大力推动实施“333战略”，增强服务的多样性、普惠性、可及性，努力实现“一个国寿、一生守护”。

守护希望“摇篮”

“孩子在托育机构万一出了意外，我们承担不起责任啊！”广东省佛山市一家民办托育机构的负责人李女士，常常为潜在的风险忧心忡忡。自从有了“托育无忧”公益行动，她悬着的心终于落了地。在广东省卫生健康委指导下，中国人寿集团旗下寿险、财险广东分公司联合于2024年推出“托育无忧”公益行动，以普惠保费提供“双保险”，每位在托婴幼儿可获得最高10万元责任险和2万元的人身意外医疗险保障，每个托育机构可获得最高100万元的责任险保障。“这让我们没有了后顾之忧，可以更好地为孩子们提供服务。”李女士说道。截至2024年底，首批保障已覆盖广东省1395家备案托育机构。

这是中国人寿发挥综合金融优势和业务协同效应，为广大客户提供从摇篮到传承、全生命周期一揽子全方位金融保险服务的一个缩影。围绕少儿保险保障需求，公司秉持“一个都不能少”原则，创新扩大保障覆盖面，例如旗下寿险广东江门分公司自2021年起，与江门市妇联开展“爱·童行”儿童安康保险公益行动，除向广大家庭推广保费亲民的自费参保外，还为当地留守儿童、孤儿及事实无人抚养儿童群体公益赠送保险，积极为儿童群体撑起健康安全防护伞。2024年，中国人寿寿险公司为约2730万人次计生家庭成员提供约1.8万亿元保障金额，升级开发“乐学无忧”和“校园”系列产品，学生群体保险惠及少年儿童超7000万人。

守护家庭“支柱”

“我是抱着试一试的心态申请参加这项健康服务的，没想到后续一系列专业操作远超预期。”广东省珠海市附加补充医疗保险“大爱无疆”的参保客户高女士介绍，她和爱人将体检的肺部小结节CT报告上传到平台后，很快便得到AI分析视频，并且还有专业健康管理师提供跟踪服务，给出病理分析及后续检查指导。高女士的爱人在听取建议后，进一步检查并确诊为肺癌早期，及时通过手术进行了治疗。

“大爱无疆”是由政府主导的附加补充医疗保险项目，由寿险珠海分公司首席承办并负责运营管理和投保推广，自2019年开展以来，累计投保590万人次。据珠海市医疗保障局副局长肖钰娟介绍，2024年“大爱无疆”投保人数约114万人，占全市基本医保参保人数的比例约47%，覆盖率位列广东省同类项目首位、全国同类项目前列，平均投保年龄稳定在39岁左右。

在珠海市中山大学附属第五医院副院长陈明远看来，大爱无疆”项目吸引力强、社会价值高，“例如项目可以提供PET-CT检查费用的部分报销，PET-CT是肿瘤诊断的重要手段之一，这在其他城市类似惠民保的保障中是没有的。”不仅如此，项目还利用结余资金开展“爱健康”行动，为参保人群提供肿瘤等疾病筛查。“鼻咽癌好发于我国华南地区，尤其是西江流域，但其筛查效率高，通过筛查确诊的早期鼻咽癌，5年生存率超过95%。”陈明远也是中国抗癌协会鼻咽癌整合防筛专委会主委，他补充道：“今年通过‘大爱无疆’项目，我们将为珠海市斗门区投保人提供‘鼻咽癌西江计划’专项筛查服务包，全年计划完成至少1万例筛查。”

中国人寿寿险珠海分公司总经理何静涛介绍，从2021年起，“大爱无疆”项目利用累计结余资金探索实施“爱健康”行动，先后实施“防癌卫士”“两病卫士”“肺康卫士”“鼻咽癌西江计划”四个管理服务项目，为投保人提供肿瘤、慢性病等患病风险监测评估和早期诊断。其中，通过“防癌卫士”累计发现1万例癌症高风险阳性案例，确诊癌症135例；通过“两病卫士”为8410名并发症高风险者纳入干预管理服务并提供两病并发症检查检验；通过“肺康卫士”为879名肺结节患者提供服务，发现早期肺癌患者6例，有效推动医疗保障支付从“以诊疗为中心”向“以健康为中心”转型，彰显了“保险+健康管理服务”的社会价值。

此外，中国人寿还为“两新”群体提供保险保障，2024年集团旗下寿险公司累计为“两新”人群提供保险保障超3447万人次，财险公司为“两新”群体提供风险保障近1600亿元。“惠工保”项目自启动以来，累计为81余万人次职工提供风险保障。

守护银龄“风采”

“我们这里会按照国家标准对老年人刷牙、洗澡、如厕、床椅转移、穿衣、进食、平地行走、上下楼梯等日常生活能力进行详细评估。如果评估为重度失能的老人，入住后能享受‘邑康保’每人每月500元的照护服务保险金。”广东省江门市新会区中医院副院长、养老中心主任梁锦业介绍道。

“邑康保”是江门市城市定制型补充医疗保险项目，2025至2027年度由中国人寿寿险江门分公司主承保，在国内率先创新惠及失能人员长期照护的新模式，目前覆盖当地照护服务机构50家，新会区养老中心就是其中定点合作的医养结合养老机构之一。“500元补助对老人选择入住养老机构还是有很大促进作用的。”梁锦业分析：“传统上中国长者还是倾向于在家养老，请保姆照顾的费用和到我们养老中心的费用差不多，所以到机构养老动力不足。现在有了500元补助，很多老人会觉得相当于有钱拿，还能享受我们养老中心更专业更安全的照护，就有来机构养老的意愿了。”目前，当地已有超5.63万人次享受“邑康保”照护服务金待遇，累计支付金额约2480万元。在全国，中国人寿累计落地上百个城市定制型商业医疗保险项目和80个长期护理保险项目，其中长期护理保险项目覆盖4400多万人。

除老年人长期照护外，中国人寿还聚焦老年人高发的意外伤害风险，在全国大力推广“银龄安康”老年人意外伤害保险。“理赔金很快就到账了，感谢中国人寿快捷服务。”广州“银龄安康”客户吴阿姨欣慰地表示，在中国人寿社区驻点工作人员帮助下，她摔伤后迅速收到理赔金。以广州为例，“银龄安康”项目由政府统保、中国人寿承保，60周岁及以上广州户籍老年人自动成为项目保障人群。为让老年人知晓自己享受的“银龄安康”保险保障，中国人寿寿险广州分公司在全市2800多个社区(村)建立了驻点服务工作站，目前直接服务当地老年群体超20万人次。“银龄安康”项目在广东省已持续开展10年，覆盖当地超90%的老年人群体，累计赔付23亿元，惠及190万人次。在全国，2024年中国人寿寿险公司新增各类承保老年群体1.4亿人次。

此外，围绕广大中小企业员工、编外人员养老金积累需求，中国人寿集团旗下养老险公司密切跟踪各地企业年金扩面政策，创新企业年金加入机制，打通企业年金备案、计划建立、产品购买等全业务链条。截至2024年末，公司集合计划服务企业超1.7万家，助推年金制度惠及更多职工。

从牙牙学语的孩童到步履蹒跚的长者，从奔波打拼的职场中坚到逐梦都市的“两新”群体，中国人寿始终践行金融工作的政治性、人民性，以“一个国寿 一生守护”的坚定承诺，有效发挥保险经济减震器和社会稳定器功能，全力构筑起跨越全生命周期的风险保障，守护家庭的希望、社会的发展、养老的尊严，为每个人托起“稳稳的幸福”。