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健康“医”点通

高考倒计时| 做好6点饮食保障 为考试助力“加分”

陈子源

2025年05月28日09:34 来源：人民网

高考即将来临。合理的营养饮食可以帮助考生们改善精神状态，发挥出最佳水平。如何保障考生的饮食，为考试助力“加分”？为此，人民网采访了首都医科大学宣武医院营养科副主任医师李缨。

(责编：乔业琼、高雷)




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