全国爱眼日：青少年高度近视与青光眼，我们该如何防范？

6月6日将迎来第30个全国“爱眼日”，青少年近视问题再次成为社会关注的焦点。青少年高度近视是否容易引发青光眼？青少年是否需要每年检查眼底以防万一？针对这些问题，国家卫健委暨中国医科院近视及相关眼病重点实验室主任孙兴怀教授，为广大网友科普了青少年高度近视与青光眼的防治要点。

孙兴怀教授指出，青少年高度近视（600度以上）与青光眼之间存在内在联系。随着近视度数的增加，罹患青光眼的风险也在增加，且患病年龄更为年轻。因此，他强调，青少年需要每年到眼科进行全面的检查，尤其是高度近视者，以防发生与近视相关的其他眼部病变，包括青光眼。

谈到青少年青光眼的症状，孙教授表示，大多数青少年青光眼早期没有特征性的症状，可能表现为眼睛疲劳、干涩不适、怕光等。这些症状也可能是由于学习任务重、近距离用眼负荷大导致的疲劳。但是，如果青少年反复出现这些症状，尤其是近视度数增长较快的情况，一定要及时到眼科进行全面检查。

对于青少年眼压高的情况，孙教授提醒，这需要引起重视。青少年眼压高可能意味着青光眼的风险，但也可能是生理性高眼压。因此，需要进行眼部的视网膜、视神经和视野检查，以明确诊断。同时，孙教授建议青少年在成长发育过程中要注意劳逸结合，保护视力。