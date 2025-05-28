第十六届奶业大会将于7月13日至15日在厦门举办

5月26日，中国奶业协会发布通知（中奶协发〔2025〕20号）称，第十六届奶业大会奶业 20 强（D20）论坛暨 2025中国奶业展览会将于7月13日至15日在厦门市举办。

通知称，本届大会以“品质与品牌，奋进中的坚守；合作与共赢，变局中的选择”为主题，主办单位为中国奶业协会，内蒙古伊利实业集团股份有限公司给予特别支持，支持单位还有内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、福建长富乳品有限公司、内蒙古优然牧业有限责任公司、现代牧业（集团）有限公司、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司、澳优乳业（中国）有限公司、荷兰皇家菲仕兰、山东碧海包装材料有限公司、济南泉华包装制品有限公司、常州辉途智能科技有限公司。

根据大会议程，第十六届奶业大会 奶业20强（D20）论坛暨2025中国奶业展览会开幕式将于7月14日上午在厦门国际会议展览中心举行。开幕式围绕主题，组织设计5个篇章：第一篇章 嘉宾致辞和主旨报告；第二篇章 毅行志：国家品牌的学生奶；第三篇章 恒质规：品质坚守的工匠心；第四篇章 绘新途：创新求变的发展路；第五篇章 再问界：消费提振的新赛道。

2025年7月13日全天和14日下午将举办第十六届奶业大会专题研讨会，预计将围绕“奶业战略研究、奶酪创新发展、人才培养、智能化装备、饲料饲养、健康养殖与疾病防控、乳品加工创新技术、乳品营养健康与消费、特色奶产业”等内容，举办六大板块19场内容前沿、引领行业发展的研讨会。

7月13日至15日期间，2025中国奶业展览会也将在厦门国际会议展览中心举办，展会展示范围涵盖奶业全产业链全供应链的各个环节，从种植、养殖、繁殖育种、牧场建设、机械设备、动物保健到乳品加工、包装包材、乳品配料、物流运输、检测、乳品消费、经销代理、外贸、金融融资等整个环节高精尖的产品展示。本届展会设置有中国奶业20强及观察员展区、国家展团、专业展区等，预计参展企业500家，展览面积约10万平方米。