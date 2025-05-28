北京电动自行车换新申请突破10万辆

今年初，北京市商务局发布了《北京市2025年电动自行车以旧换新补贴实施细则》，自政策实施以来，全市电动自行车以旧换新工作平稳有序。昨天，北京青年报记者获悉，截至5月25日，全市电动自行车以旧换新申请量已突破10万辆，带动新车销售额达2.6亿元，老旧电动自行车更新步伐加快，既消除了安全隐患，又拉动了消费增长，为行业发展注入强劲动力。

“京通”申领补贴最高金额650元

昨天，北青报记者走访了雅迪电动车新街口店、爱玛电动车小西天店，满足新国标的多种型号、颜色的新车在店内排列整齐，店内的易拉宝也在宣传电动自行车以旧换新的政策及流程。据上述门店工作人员介绍，以旧换新政策实施后，消费者对政策最直观的感受就是购车成本降低。消费者注销去年12月31日前登记在自己名下的老旧车辆，并购买登记“目录”内新车就可享受补贴。满足条件的消费者本人可到“京通”上直接申领补贴，补贴金额最低500元，最高650元。

具体来说，基础补贴为每辆新购车辆补贴500元。额外补贴包括：交售老旧锂电池电动自行车并购买铅酸蓄电池电动自行车的消费者，额外补贴100元；所交售旧车经过电池健康评估的消费者，额外补贴50元。旧车电池健康评估需在用户京通申请提交前完成检测提交，且每人享受1次补贴，最高可申领650元补贴。

操作便捷10分钟可取新车牌

在实地走访中，爱玛小西天门店还显示出一个特殊的功能，三年前这里作为首批电动自行车便民服务点，成为目前北京近400家便民服务点中的一员。该店可以提供售旧、换新、辅助上牌等“一站式”服务。北青报记者注意到，店内将政策图解、价格公示、监督电话进行展示，公示承诺书、目录、价格，保障消费者权益。个人消费者通过京通小程序实名认证后，登录“电动自行车以旧换新专区”，真实、清晰、完整上传身份证件、本人银行借记卡、本人名下车辆注销证明、新车购买发票等相关照片证明材料，仅需10分钟左右，就能在店内直接取到新车牌。

“以旧换新政策实施后，门店客流量和销量均有增长。像新街口雅迪门店今年售卖的车辆已有300辆申请以旧换新，销量比去年同期增长约15%。小西天爱玛便民服务点今年售卖的已申请以旧换新的有137辆，销量比去年同期增长约20%。”北京市自行车电动车行业协会负责人胡笛介绍，消费者对于更智能、续航里程更长、安全系数更高的电动自行车换购需求旺盛。

直发补贴杜绝企业“先涨价后补贴”

市商务局负责人表示，《北京市2025年电动自行车以旧换新补贴实施细则》在政策模式上，采用“后补模式”，摒弃企业门槛限制，为企业营造公平竞争环境，充分激发企业参与积极性，最大范围提升了市场主体参与度；对消费者而言，在全市任一电动自行车销售门店购买新车，均可享受补贴福利，购新选择更自由、更便捷。同时，补贴资金直接发放至消费者个人账户，从根源上杜绝企业“先涨价后补贴”等损害消费者利益的行为，真正实现惠民利企，让政策红利精准直达消费者手中。

据悉，通过补贴政策降低消费者换购成本，有效拉动消费。2024年政策已带动新车销售额超0.96亿元，预计2025年将进一步释放消费活力。消费者以更低成本置换符合新国标的安全车型，既提升出行品质，又刺激产业链上下游协同增长。文/本报记者李佳