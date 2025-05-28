进一步健全就业公共服务体系

本报北京5月27日电 （记者邱超奕）日前，人力资源社会保障部等五部门联合印发《关于进一步健全就业公共服务体系的意见》，提出20条举措，进一步健全均等普惠、功能完备、帮扶精准、基础巩固、数字赋能的就业公共服务体系。

聚焦健全均等普惠的就业公共服务机制，意见提出，明确属地服务责任，为城乡劳动者和用人单位就地就近提供就业公共服务。统一服务事项标准，制定省级统一的服务清单。合理布局国家公共就业服务区域中心，深入开展就业公共服务合作，促进区域服务协同。

聚焦完善功能完备的就业公共服务内容，意见强调，全面发布就业信息，精准开展职业介绍和职业指导。推行“直补快办”“政策计算器”等模式，高效落实就业政策。完善就业失业管理，扎实做好就业援助。

聚焦推行帮扶精准的就业公共服务模式，意见指出，完善发现识别机制，主动、及时将服务对象纳入就业帮扶范围。实施求职就业画像，综合采取面对面倾听交流、运用职业素质测评工具等方式，精准判定其就业困难类型和程度，开展分层分类服务。强化后续跟踪回访，及时调整就业服务策略。

聚焦打造基础巩固的就业公共服务格局，意见要求，提升市县综合服务能力，提供全链条就业公共服务。将基层就业公共服务融入党建引领基层治理，在乡镇（街道）履行职责事项清单中落实，打造“15分钟”就业服务圈。强化一线人员队伍建设，打造区域性就业公共服务人员训练基地。扩大社会力量服务供给。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 16 版）