指甲异常可能提示健康问题？（服务窗）

当前，美甲成为不少人展示自我的方式，但频繁做美甲、操作不当有可能对指甲造成伤害。指甲出现哪些“信号”，可能提示潜在健康问题？做美甲之外，还有哪些伤指甲的习惯？如何保护指甲？记者采访了北京协和医院皮肤科主治医师吴超。

吴超介绍，健康指甲通常具备以下特征：呈长方形或方形，长度约占第一指节的1/2；颜色为半透明、淡粉红色，色泽均匀；表面光滑，有光泽感，无纵嵴、沟裂、凹陷、斑点等；质地坚韧有弹性，厚度适中、不易断裂。

指甲出现哪些情况，可能提示有健康问题？吴超介绍，可以从颜色异常和形态异常两个方面来看。

比如，指甲苍白，可能与贫血相关，需完善血常规，轻度贫血（血红蛋白90—120克/升），补充铁、维生素B12（如红肉、深绿色蔬菜）；中重度贫血（血红蛋白＜90克/升）应及时去血液内科门诊就诊。

若指甲出现紫红色，可能与挤压、外伤导致的甲下瘀斑相关。应尽量避免挤压，同时注意观察，一般3个月左右可自行消退，若无消退迹象建议去皮肤科门诊就诊。

指甲若有规则黑色线状斑，可能是甲母痣，若一直无变化可继续观察，若黑线不断增宽、颜色加深应去皮肤科门诊就诊。若为黑色斑片，或累及指甲根部皮肤的黑斑，需尽快去皮肤科门诊就诊，排除黑色素瘤。

“但也不必过度焦虑，如果指甲出现轻度竖纹或横纹，一般为正常表现，不算疾病范畴。可通过均衡饮食，如补充蛋白质、维生素、钙等进行改善。较严重者可口服复合维生素B、维生素C。”吴超说。

若指甲出现明显的纵形条纹状隆起，可能与甲扁平苔藓有关；指甲表面有多个小点状凹陷，可能与银屑病甲相关；指甲增厚，同时伴有指甲发黄、脱屑、易碎、表面凹凸不平等表现，可能是甲癣，即灰指甲。这些情况都建议及时去皮肤科门诊就诊。

有些常见的不良习惯，比如有些人喜欢咬指甲，会带来哪些伤害？“长期咬指甲易引发指甲变形，如甲板缩短、甲边缘呈锯齿状、甲横沟或纵嵴、甲表面无光泽，严重者可出现甲下出血、甲软化、甲萎缩、甲沟炎。”吴超说，长期咬指甲还可能造成牙齿磨损或牙龈炎，容易引起消化道感染及肠道寄生虫病。若发展为咬甲癖，可能引发焦虑、自卑、强迫症，需通过减压或替代行为（如嚼口香糖）改善或到心理医学科就诊。

需要注意的是，做美甲宜选择正规机构，确保工具消毒，避免交叉感染。避免过度修剪甲根部及甲沟处皮肤，以防甲沟炎。若有红肿、疼痛表现，建议及时就医。同时，减少含甲醛、丙酮的指甲油使用，优先选用无刺激性成分的甲油胶。两次美甲间隔至少1个月，避免反复打磨导致指甲变薄变脆。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 16 版）