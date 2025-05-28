超八百万种！消费品上新速度加快

国家市场监督管理总局近日发布的数据显示，今年1—4月，我国消费品新增809.8万种，同比增长40.4%。其中，家装类产品表现尤为突出，装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、适老化改造五大类消费品新增133.2万种，同比增长560.8%，涉及企业1.2万家。

在北京海淀的智能家居体验馆里，导购王慧芳轻触手机屏幕，窗帘自动闭合，新风系统悄然启动，智能音箱播报起明日天气。“这些科技创新产品让居家生活有了质的飞跃。”她向记者展示了智能环境监测系统，墙上的电子屏实时显示着室内PM2.5、甲醛等12项环境数据。这样的消费场景，正是当前我国家居消费的生动写照。

市场监管总局有关负责人介绍，消费品种类的统计依托有着“产品身份证”功能的商品条码，正助力新旧动能快速转换和优质产能持续释放。

从品类看，五大类补贴家装产品分别增长如下：智能家居类新增3.0万种、同比增长1985.5%，家具照明类新增93.5万种、同比增长1016.4%，适老化改造类新增1.0万种、同比增长498.2%，卫生洁具类新增5.1万种、同比增长358.1%，装修材料类新增30.7万种、同比增长195.8%。

智能家居作为增长最快的领域，正加速融入百姓日常生活，成为消费升级的核心驱动力。其中，智能马桶新增0.3万种、同比增长793.3%，智能门锁新增0.2万种、同比增长620.0%，智能晾衣架新增0.05万种、同比增长523.6%，智能开关新增0.2万种、同比增长366.9%，智能插座新增0.08万种、同比增长975.7%。“在技术迭代与政策加持下，智能家居正引领新兴产业发展方向。”前述负责人说。

从地域看，五大类补贴家装产品主要分布于下列5个省：广东省50.3万种、占比37.8%，浙江省20.3万种、占比15.3%，江苏省10.4万种、占比7.8%，江西省8.5万种、占比6.4%，四川省8.0万种、占比6.0%。上述省份共新增产品97.5万种，占全国总量73.3%。其中，广东、浙江等省份依托完备的产业链优势，已成为推动家装消费升级的核心引擎。

消费品种类不断增长，反映了旺盛的消费需求。商务部新闻发言人何咏前介绍，2024年9月至2025年4月，家电类商品零售额连续8个月保持两位数增长。4月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长38.8%，在16大类消费品增速中位列第一。

“今年以来，商务部会同相关部门扩围提质家电以旧换新政策，成效持续显现。”何咏前介绍，从商务部家电以旧换新信息系统数据来看，今年1—4月，有超过3400万名消费者参加了家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过5100万台，带动销售1745亿元。从国家统计局数据来看，1—4月，限额以上单位家电和音像器材类商品零售额达3469亿元，同比增长23.9%，超出同期社零增速19.2个百分点。从第三方市场机构数据来看，今年前4个月，重点城市家电销售中，净水器、油烟机、燃气灶、洗碗机线下销售额增速分别为45.3%、42.0%、40.4%、25.0%。从供销合作总社家电拆解企业数据来看，规范拆解各类废旧家电超过700万台，同比增长25%。

市场监管总局有关负责人表示，1—4月的消费市场数据充分展现了家装厨卫“焕新”政策的显著成效。其中，智能家居品类爆发式增长尤为亮眼，不仅标志着消费升级已从“规模扩张”迈向“质量跃升”新阶段，更生动展现了政策引导与技术创新双轮驱动下新兴产业的发展活力。随着政策红利释放与技术创新深化，家居消费市场正迎来更广阔空间。