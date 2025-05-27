国家骨科医学中心上海六院联动安踏儿童为青少年足部健康筑牢防线

在“5·29全国爱足日”即将到来之际，国家骨科医学中心上海六院于5月25日启动“给足成长、童心守护”开放日主题活动。作为第十个爱足日上海专场活动，今年首次聚焦儿童足部健康，来自全国的足踝医学专家现场进行义诊咨询、检测、健康科普等形式，为孩子们带来了一场足部健康科普活动。

忽略孩子足部健康易引发关节疼痛等健康问题

近年来，儿童运动健康问题日益受到社会各界关注。其中，足部健康作为儿童运动能力与体态发育的重要基础，足部直接影响着青少年的行走姿态和运动能力，忽视足部健康，将会引发关节疼痛和脊柱侧弯等一系列健康隐患。

国家骨科医学中心主任、上海市第六人民医院党委书记马昕在活动现场表示，在工作过程中，发现很多小朋友都存在足部健康问题，但父母孩子往往容易忽视了这一点。随着生活方式的改变，不少孩子因缺乏赤足行走机会，足弓发育不足，容易发展为扁平足，甚至影响成年后的生活质量。

大量研究与临床经验表明，6至12岁是足弓发育的关键期，若能在这一阶段及时介入、科学引导，多数足部问题可在早期实现干预性逆转，从而有效避免对体态发育、运动表现甚至心理健康的持续影响。

马昕透露，国家骨科医学中心已经在上海、海南、福建多地开展儿童足弓、儿童下肢力线、儿童脊柱侧弯等项目筛查，旨在早期发现儿童健康发育状况。

医企联动提升大众对儿童足部健康的认知

活动现场，来自上海市医学会骨科专科分会足踝外科学组、上海市医师协会骨科医师分会足踝外科学组的70余位足踝外科专家进行了健康义诊，为孩子们提供细致的足部健康检查和健康建议。

与此同时，安踏儿童作为公益合作方也参与到本次活动中，通过寓教于乐的形式，让孩子们潜移默化认知足弓保护的重要性，进一步提升社会公众对关注儿童足弓健康的认知。

加快推动足型数据库建设和儿童足弓产品研发

面对如何护航儿童足弓这一问题，国家骨科医学中心上海六院已与安踏儿童共建了“儿童足弓健康研究中心”，未来双方将持续开展足型数据库建设、足弓发育机制研究与面向家庭的科学教育转化，提升儿童足部健康筛查率与家长认知水平，为青少年足部健康筑牢防线。

对此，马昕提及，相较于过去医、企在各自领域发力，如今，医企相互合作交流，国家骨科医学中心用医学知识赋能产品，安踏儿童用产品守护儿童足弓健康成长，是大家共同的期望。

本次爱足日活动，不仅让儿童足部健康得到社会大众更广泛的关注，同时也打开了用专业儿童足弓产品护航孩子足部健康成长的新思路。作为每年为孩子提供超过2500万双运动鞋的专业儿童运动领导品牌，安踏儿童以“科技引领成长”为理念，持续推动专业儿童足弓产品的转化落地。

安踏儿童品牌总裁万斌表示，中国的消费者其实是比较少有正确的足弓发育知识和理念。安踏儿童作为一个头部的儿童运动品牌，每年服务接近1000万的消费者，累计为上亿消费者提供过服务。安踏儿童的责任和使命就是做好一双鞋，守护好孩子的足弓健康发育。

万斌透露，在国家骨科医学中心的专业指导下，安踏儿童正在针对不同年龄段孩子足弓发育需求加快研发，推动足弓系列产品线的完善，让每一个孩子都能脚踏实地，快乐踏上成长的每一段旅程。