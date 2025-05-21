选购冲锋衣谨防功能性误导

冲锋衣兼具实用与时尚，颇为流行。面对“防风防水”“户外神器”的宣传，消费者该如何辨别真伪？市场监管总局近日提醒广大消费者，部分宣称“专业防护”的冲锋衣可能暗藏功能性陷阱，应科学选购，理性消费。

结合国家标准认识冲锋衣。国家纺织品服装服饰产品质量检验检测中心（广州）检验主管谢灵介绍，冲锋衣被定义为采用防水透湿性能的纺织面料加工制成的，用于户外运动的、具有防水透湿功能的服装。与普通日常服装相比，冲锋衣在面料选择上更为讲究，通常需具备防水、透湿、耐磨等多项功能；在制作工艺上也有更高要求，如在拼接处使用压胶处理、口袋处使用防水拉链防止雨水渗透，以及增加其他功能性附件等。

熟悉冲锋衣的常见类别。目前市面上的冲锋衣，按常见款式可分为三类：硬壳冲锋衣、软壳冲锋衣、三合一冲锋衣。硬壳冲锋衣由多层复合材料制成，多为科技型面料，防风、防水、耐磨性能较好，但材质硬挺、舒适性略差，适合在雪山登山、丛林穿越等专业户外运动中使用。软壳冲锋衣质地较柔软舒适，相对轻便，具有一定的保暖性、透气性，防风防水性能相对较弱，适合日常户外登山、露营、骑行或者通勤。三合一冲锋衣（也叫混合壳冲锋衣）由外套（硬壳或者软壳）和内胆组成，外套防风防水，内胆增强保暖，不同组合穿法适应不同场景需求，可适配于多种气候条件。

了解冲锋衣防风防水的原理。冲锋衣之所以能防风防水，主要依赖于其特殊的面料和结构设计。冲锋衣外层面料采用高密度纱线编织，紧密结构能有效阻挡冷风穿透。部分高端冲锋衣在面料内侧复合防风膜或涂层，进一步增强防风效果。此外，面料经过防水涂层处理，接缝处经过压胶处理，形成防水屏障，确保雨水无法从织物网孔渗透。

掌握冲锋衣选购要点。冲锋衣吊牌需明确标注“冲锋衣”品名，执行标准为GB/T 32614—2023《户外运动服装 冲锋衣》或与产品相匹配的冲锋衣企业标准等。根据国家标准，表面抗湿性、静水压、透湿率等指标被分为不同功能性等级的产品，吊牌上会相应标注“Ⅰ级”或“Ⅱ级”，若无标注应视为满足标准的最高等级（Ⅰ级）。此外，还可检查服装的接缝处有无胶条且是否严密、压胶是否平整、针脚是否整齐一致、拉链是否光滑易拉、有无线头等。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 19 版）