医院免陪照护服务启动试点

新华社北京5月27日电（记者李恒）国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司和国家疾控局综合司近日联合印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

免陪照护服务主要指患者住院期间，在患者或其家属知情同意且自愿选择的基础上，根据患者病情和生活自理能力等，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务。

方案明确，试点医院要按照分级护理服务内涵、基础护理服务规范等要求,根据住院患者病情和自理能力情况,规范提供基础护理服务。医疗护理员不属于卫生专业技术人员,要在医务人员的指导下,协助为生活部分自理或完全不能自理以及行动受限住院患者提供助餐、助洁、助浴等生活照护服务,不得从事医疗护理专业技术性工作,不得替代医务人员工作。

方案还明确，试点医院要根据临床科室病种特点、患者病情需要、自理能力程度和护理级别等要素，优先在一级护理住院患者占比较高的科室病区（老年医学科、神经科、心血管科、普外科、骨科等）探索开展，不断总结经验，逐步扩大试点病区数量。

此外，试点医院要加大免陪照护服务试点病区护士配备力度，原则上试点病区护士与实际开放床位比不低于0.6:1；要建立完善医疗护理员培训和管理制度，定期对医疗护理员开展职业素养、服务技能、沟通交流、质量安全、院感防控等培训；要采取有效措施加大后勤支持保障力度，加大信息化技术支持力度，优先在免陪照护服务试点病区开展智慧病房建设，充分运用智能化床旁呼叫、数据采集等信息化手段，优化服务流程，提高服务质效等；要加强住院患者探视管理，体现人文关怀，为患者营造安静、有序的住院环境。