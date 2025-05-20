广西构建“AI+食品安全监管”新模式

本报南宁电（记者庞革平）记者从广西壮族自治区市场监督管理局获悉：今年以来，广西市场监督管理部门通过构建“人工智能+食品安全监管”新模式，大力促进食品安全工作提“智”增效。

一码溯源“固根基”。广西积极探索推行“AI人工智能+风险防范+数字化监管”新模式，推进“桂食安”微信小程序等智慧平台建设，大力构建畜禽产品从屠宰检疫到市场销售的全链条信息一码追溯机制，将畜禽产品智慧化联动溯源监管覆盖面扩大至广西全区60%的大中型超市、学校食材供应商等食品销售主体。

AI天眼“强监管”。广西全面开展“AI人工智能+食品安全监管”建设，大力推动云端摄像头和AI智能识别融入食品安全监管，在食品生产、学校食堂、婴幼儿配方乳粉生产企业等关键区域安装高清摄像头，并接入“桂食安”智慧平台，实现特殊食品等重点领域可视化非现场监管覆盖率达78%，推动广西学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率提升至99%。

云端联动“通数据”。广西着力升级并打通农业农村“牧运通—桂”、市场监管“桂食安”、海关“智慧口岸”3大系统，大力推动跨部门数据高效率互通共享；接入DeepSeek大模型，将“AI答疑”和“智能分析”2个板块融入广西市场监管综合专项考核系统，实现数据实时聚类分析、风险预警和决策参考及时推送，为广西食品安全工作提“智”增效。