土豆里的“大食物观”

最近一段时间，马铃薯生浆馒头生产线、以鲜薯为原料的“土豆米”生产线，分别试生产成功。热腾腾的马铃薯馒头、香喷喷的马铃薯米饭上市售卖，引发业内和社会关注。

土豆化身中国人熟悉的主食模样，这样的创新，成为践行“大食物观”的生动案例。

长期以来，马铃薯多以鲜食蔬菜或油炸零食的身份出现在餐桌上，但这只能展现其营养价值的一小部分。马铃薯是富含多种维生素、矿物质、人体必需氨基酸和膳食纤维的全营养食物。比如，其维生素C含量高于多数苹果，钾含量甚至超过香蕉。把马铃薯作为主食产品进行产业化开发，对于改善国民膳食结构、提升人民健康水平，具有重要意义。

从促进农民增收的角度看，马铃薯也有十分独特的价值。在中国西北的旱塬、西南的石漠化山区，多数作物难以种植，马铃薯却能顽强生长。在甘肃定西，当地老乡感叹：“别的庄稼种不好，土豆就是我们的‘铁杆庄稼’！”耐旱、耐寒、耐瘠薄，不与主要粮食作物争夺宝贵的优质耕地，无需太多灌溉，马铃薯因而被称为“铁杆庄稼”。

近年来，我国马铃薯播种面积稳定在7000万亩左右，产量多年稳居世界第一。国家马铃薯产业技术体系首席科学家徐建飞表示，我国马铃薯70%以上的种植区域分布在脱贫地区，马铃薯在这些地方是重要的粮食和经济作物。当前，我国马铃薯总产量的增加，已从靠面积扩张转为靠单产提升。

粮食安全是“国之大者”。新形势下，全方位、多途径开发食物资源，不能只盯着某些品种或环节，而要着眼于从田间到餐桌、从生产到消费的全过程，寻找增量空间、提质潜力。作为一种传统食物，马铃薯在世界各地已被研究出各式各样的吃法，尤其以“大食物观”来衡量，其开发潜力仍远未穷尽。

在内蒙古乌兰察布，马铃薯不仅被制作成淀粉、全粉、预制菜肴，加工副产物也“变废为宝”。提取的马铃薯蛋白营养价值高、致敏性低，成为植物蛋白市场新宠；马铃薯渣被开发为膳食纤维补充剂或饲料，价值潜力被“吃干榨净”，经济效益更为显著。

小小一颗马铃薯的“变形记”，给我们深刻启示：保障国家粮食安全，要将视野从有限的耕地拓展到广袤的国土；必须依靠科技创新这个核心引擎，不断提升农业生产效率和农产品附加值；要大力促进食物新品种、新领域开发，也要注重以新技术、新思维让传统食物焕发新活力。

放眼整个自然生态系统，有效拓展食物生产空间边界；以现代科技挖掘食物营养价值，助力群众吃得更营养更健康；通过精深加工提升产品增加值，让农民分享更多发展红利……充分释放一类类作物中蕴藏的能量，就能为推动农业农村高质量发展汇聚强大动能。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 05 版）