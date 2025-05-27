我们为什么要坚持健康优先发展（新视野）

孙思邈说过：“人命至重，有贵千金。”尊重生命、敬畏生命、福佑苍生，是医者仁心的根本，也是中国人最重要的价值观念。同时，这也与我国提出健康作为优先发展战略，并将其纳入治国理政范畴，一脉相承。

把人民健康放在优先发展的战略地位，彰显了坚持人民至上的价值导向。坚持人民至上，核心是坚持生命至上。而坚持生命至上，首先要坚持把健康放到第一的位置。

坚持人民至上，关键要不断满足人民对更好健康生活的需要。人民对健康的需要是随着生产力的发展而不断发生变化的。坚持人民至上，就是要提供更加多样、更加丰富、更高质量的健康服务。经济要发展，健康要上去，既通过经济发展来促进人民健康，又以人民健康为价值导向，牵引经济各领域发展，实现经济发展与人民健康共生发展、相互成就、双向奔赴。这就是说，要推动经济发展与人民健康联动起来，经济发展是为了更好地改善人民的生活，改善人民的健康水平，促进人的全面发展。

把人民健康放在优先发展的战略地位，彰显了党的初心和使命。坚持人民健康是我们党为人民谋幸福的重要内容。人民健康是社会主义现代化的重要标志，是推动中华民族伟大复兴的内在要求。健康是人民最重要的福祉，坚持为人民谋幸福，最首要的条件就是守护人民的健康。遇到重大疾病威胁时，我们党成为“风雨来袭的主心骨”，为守护人民的健康去奋斗、去牺牲、去创造。现代化最重要的指标是人民健康，人民健康是中国式现代化的内在要求。把人民的健康放在首位，从战略层面上进行谋划，彰显了我们党的初心和使命，展现了新时代为民谋福祉的雄心。

把人民健康放在优先发展的战略地位，彰显了党对人民的郑重承诺和生动实践。没有全民健康，就没有全面小康。从赤脚医生到全科医生，从“看得起病”到“看得好病”，从希望“看好病”到希望“不得病、少生病”等一系列观念和举措的重大转变，彰显了中国推进健康中国建设取得的伟大成就，彰显了健康中国建设在中华大地上的生动实践。

党的十八大以来，为了适应人民群众对健康的更高要求，提出了把人民健康放在优先发展的战略地位。党中央聚焦健康中国建设，采取了一系列战略举措，打好守护人民健康的“组合拳”。

一是发挥制度优势，集中力量应对各种风险挑战。中国特色社会主义在守护人民健康方面能够发挥独特的优势，坚持社会主义制度才能最大程度上守护人民健康。实践证明，面对各种世界性疾病带来的危害，我们集中力量应对各种风险挑战，战胜各种困难，切实守护了人民的健康，彰显了中国特色社会主义制度的优越性。

二是深化产业重点布局，努力全方位、全周期保障人民健康。中国将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程，聚焦《“健康中国2030”规划纲要》中提出的发展健康服务新业态，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式。加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式，实现健康与经济社会良性协调发展。

三是进一步加强党的领导，构建起强大的公共卫生体系。党的领导是守护人民健康的根本保障。构建起强大的公共卫生体系，加快建立完善制度体系，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，解决好基层群众看病难、看病贵问题，更好地为人民健康提供高质量的健康服务；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，树立健康生活理念，推动健康中国建设高质量发展。

（作者为北京中医药大学马克思主义学院院长、教授，本文系国家社科基金重点项目“新时代用社会主义价值观凝心聚力研究”（20AKS015）的阶段性成果之一）