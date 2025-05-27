本报电（李林）近日，我国甲状腺相关眼病（TAO）治疗领域迎来突破：首款国产IGF-1R靶向药物替妥尤单抗（N01注射液）在全国16个城市的爱尔眼科医院投入临床应用。作为国内目前唯一可逆转TAO病程进展的创新疗法，该药物的上市不仅终结了我国长期依赖进口靶向药的历史，更以单疗程费用仅为进口药1/15的经济性，为我国超300万TAO患者带来“眼球回退、复视改善”的新希望。

数据显示，甲状腺相关眼病已成为全球最常见的眼眶疾病，患者常因眼球突出、眼睑退缩、复视等症状面临视力损伤与容貌困扰的双重打击。值此“国际甲状腺知识宣传周”之际，爱尔眼科众眼眶病专家呼吁：关注甲状腺患者眼健康，早检查早发现早治疗。

据爱尔眼科重庆特区副总院长袁洪峰教授介绍，替妥尤单抗通过精准阻断IGF-1R信号通路，可抑制眼眶炎症与纤维化，实现“药物性眶减压”。临床研究显示，替妥尤单抗用药组24周突眼回退应答率达85.8%（突眼回退≥2mm），显著优于对照组。安全性方面，听力损害等关键不良反应发生率低于国外原研药，且多为轻中度并可通过随访恢复。

“TAO不是‘单一眼病’，而是需多学科协作的疑难疾病。”爱尔眼科医院集团眼眶病眼肿瘤学组组长、爱尔眼科四川眼科医院院长孙丰源教授强调，甲状腺相关眼病的发病率逐年提高却不好治，针对这个疾病的眼眶病专科医生十分匮乏，疾病的诊断和诊疗方案也很复杂，各地应遵循诊断规范化、诊治个性化的原则，否则很容易造成漏诊、误诊和错诊。