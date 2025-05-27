本报北京电（冯斯正）2025年第十七届国际甲状腺知识宣传周的主题是“体检查甲功、健康早掌控”。日前，多位业内专家相聚北京，围绕甲状腺筛查、健康科普宣教等话题展开交流。专家们建议公众增强甲状腺疾病筛查意识，主动定期检测甲状腺功能，及早发现、治疗甲状腺疾病，并呼吁社会广泛传播甲状腺健康知识，协同构筑甲状腺疾病防治墙。

在中国疾控中心慢病中心主任吴静看来，甲状腺疾病不仅自身属于慢性病的一种，其发作还可能引起肿瘤、糖尿病、心血管病等其他慢性病，加强甲状腺疾病防控意义深远。她建议，以防、筛、诊、治、康推进开展甲状腺疾病防控，并期待以现代技术应用、健康知识普及、筛查体检管理等多手段、多渠道，共同维护甲状腺健康。

“由于甲状腺疾病具有高患病率、低知晓率和低治疗率的特点，做好预防筛查、加强公众教育，对提升整体防治水平至关重要。”中华预防医学会甲状腺疾病防治专业委员会主任委员单忠艳说，当出现一些症状时，应注意排查是否为甲状腺疾病。

单忠艳举例说：“甲状腺结构改变可能压迫周围组织，影响呼吸或吞咽；甲减会出现畏寒、乏力、嗜睡等症状，而甲亢则导致易怒、烦躁、失眠等。要做好疾病检测，防患于未然。”

针对甲状腺疾病在功能异常和结构异常的具体表现，中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病学分会顾问、前主任委员房居高分别给出筛查建议：“反映甲状腺功能是否正常的指标是促甲状腺激素（TSH）和甲状腺激素（T3、T4），可通过抽静脉血来化验检查；检测甲状腺结构可采取触诊和B超，发现甲状腺结节不必恐慌，大部分结节是良性腺瘤样结节或囊肿，应做好随访检查。”在做好定期筛查的同时，他认为，还应该培养良好的日常习惯、营造健康的生活环境，减少感染性疾病、免疫性疾病、碘摄入异常等情况出现，更全面、科学地管理甲状腺健康。