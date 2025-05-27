控烟10年避免5万心梗患者入院

本报讯（记者蒋若静）昨天，北京市卫生健康委召开控烟十周年媒体沟通会。去年年底至今年上半年，全市启动开展了第六次成人烟草调查，调查结果显示，今年北京市15岁及以上成人吸烟率为19.2%，较2023年的19.9%下降0.7个百分点。会上还发布了北京市控烟法规实施人群健康效应评估结果，根据数据模型测算，《北京市控制吸烟条例》实施10年，共避免了56554例急性心肌梗死、422355例慢阻肺病和2398例儿童哮喘住院。

北京市卫生健康委爱卫处处长汤伟民介绍，本次调查针对15岁以上人群，覆盖全市16个区50个街乡100个村（居）委会的10640个家庭户，完成调查10215人。结果显示，本市15岁以上成人吸烟率稳步下降。2025年，北京市15岁及以上成人吸烟率为19.2%，较2023年的19.9%下降0.7个百分点。

根据本次调查结果，各类室内公共场所二手烟暴露情况均有改善。2025年，室内工作场所二手烟暴露率为16.7%，与《条例》实施前（35.7%）相比，下降幅度超过了50%。在各类室内公共场所中，酒吧等娱乐场所和餐馆二手烟暴露率仍排在前两位，分别为54.0%和30.2%；与《条例》实施前（89.5%和65.7%）相比下降最多，均为35.5个百分点。

调查结果显示，成人戒烟率增长近一倍。2025年，在所有曾经和现在吸烟的15岁以上成人中，28.3%的人处于戒烟状态，较2014年的14.9%增加近一倍。现在吸烟的人中，计划12个月内戒烟的人占比为15.4%，较2014年的11.6%提高近4个百分点。

为了解控烟法规实施对北京市人群健康的影响，中国医学科学院基础医学研究所联合北京市疾病预防控制中心，采用中断时间序列法，对全市医疗机构的急性心肌梗死、慢性阻塞性肺病住院以及两家儿童专科医院的哮喘住院病例数据进行分析，开展“北京市控烟法规实施人群健康效应评估”。

2008年以来，北京市不断加大控烟工作力度，急性心肌梗死住院率和慢阻肺病住院率呈下降趋势。2015年《北京市控制吸烟条例》实施后，控烟对于健康的保护效应进一步增强。与《条例》实施之前相比，急性心肌梗死住院率平均每年下降2.6%，慢性阻塞性肺病住院率每年下降8.8%。

数据显示，2015年《北京市控制吸烟条例》实施后，对于65岁以上老年人，急性心肌梗死住院率立即下降了5.6%，慢阻肺病住院率立即下降了34.7%。根据数据模型测算，控烟条例实施10年，共避免56554例急性心肌梗死、422355例慢阻肺病和2398例儿童哮喘住院。“北京市实施控烟法规，在很大程度上降低了人们患急性心肌梗死等疾病的风险，儿童、老年人等弱势群体得到了更好的保护。”中国医学科学院基础医学研究所课题组长、研究员万霞说。