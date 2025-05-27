粽子，我国传统节日端午节的美食。如今，粽子早已不只是节日应景，也不再是“南咸北甜”的口味之争。秉承着“万物皆可包”的理念，内馅用料多样和日趋多元的搭配，让创意粽子引领了“食尚”潮流，可谓是味蕾享受与情绪价值拉满。

不过，“粽”你千变万化，也不是所有人都能大快朵颐。今天就来跟大家盘点那些市场上出现的创新粽子，聊一聊吃粽子的注意事项。

榴莲冰皮粽

冰皮加榴莲，软软糯糯，冰鲜口感。这类粽子往往需采用冷链运输，储存在-18℃条件下，食用前需解冻10分钟左右，且保质期相对较短，最好即买即食，长时间冷藏影响口感。

提示 榴莲与酒不能同时食用，因为榴莲中有硫化物，影响酒精代谢，可能会加重醉酒症状。榴莲热量相对较高（150千卡/100克），不推荐糖友食用榴莲冰皮粽。

姜汁桂圆红枣粽

姜汁桂圆红枣粽是在传统红枣糯米粽的基础上，选用江米和黑米为主料，加入红枣、桂圆，配以姜汁制成。常言道“冬吃萝卜，夏吃姜”，生姜风味独特，能驱散体内湿寒，守护脾胃健康，还能中和糯米的黏性，预防食粽后的胃胀、反酸。

提示 由于具有生姜的驱寒散湿，这款粽子也适合风寒感冒人群食用。

虾米鱿鱼粽

在肉粽、肉蛋粽的基础上改良的土豪版海鲜粽。其内含鲍鱼、虾米、鱿鱼等海味，也可搭配猪肉、咸蛋黄等食材。诸如此类的粽子还有干贝鲍鱼粽等等。此类粽子颇受爱尝鲜的年轻人追捧，每咬一口都幸福感爆棚。

提示 海鲜普遍嘌呤偏高，如鱿鱼总嘌呤含量244毫克/100克、干贝191毫克/100克、鲜鲍鱼102毫克/100克，高尿酸人群和痛风患者最好不要食用。

黑椒牛柳玉米粽

鲜嫩的牛肉，经黑椒腌制入味，椒香浓郁，再搭配鲜玉米粒和糯米制成黑椒牛柳玉米粽。

玉米热量（110千卡/100克）低，相比于纯糯米（350千卡/100克）粽子热量更低，且富含膳食纤维，饱腹感强，打破传统粽子热量高与健康食品背道而驰的局限，牛肉富含优质蛋白（牛柳蛋白质：22.2克/100克）。

提示 低热量、高蛋白，适合正处在健身期，有减脂增肌需求的人群。

赤松茸排骨粽

以糯米为主料。松茸，菌蕾如鹿茸，故名松茸，别名松口蘑，被誉为“菌中之王”，将松茸切成厚片配以排骨包裹其中，香气饱满浓郁。

松茸富含蛋白质（20.3克/100克）、不溶性膳食纤维（47.8克/100克）、铁（86.0毫克/100克）、硒（98.44微克/100克），还含有松口蘑聚糖、甘露醇、松口蘑醇、异松口蘑醇等活性成分，具有强身健胃之功效。

提示 松茸虽然有一定保健作用，但其主料仍以糯米为主，最好还是用来充当主食。

蛋黄肉粽

主料选用糯米，馅料则是金黄流油的咸鸭蛋黄和秘制酱料腌制的黑猪肉。咸蛋黄细腻绵沙，黑猪肉肥瘦均匀，肉质鲜美，油而不腻。

糯米本身热量较高。每100克热量在350千卡左右不等。一个糯米粽子（50克）的热量为175千卡，相当于3两米饭。猪五花肉同样热量（349千卡/100克）较高且脂肪（35.3克/100克）含量较高。

提示 咸蛋黄含有较高的胆固醇和盐分，因此，不适合血脂异常、高胆固醇血症、肥胖人群。

斑斓粽

斑斓，东南亚地区有名的香料植物，其叶，学名香露兜叶，也叫香兰叶。新鲜的斑斓叶气味芬芳，常用于甜点的制作，现用于制粽子。这款粽子表面看上去无异于普通粽子，但其主料糯米经斑斓汁浸润，呈现淡绿色的油光，斑斓的香味沁入其中。

提示 斑斓粽的主要成分是糯米，最好充当主食来食用，家庭自制最好多搭配一些粗杂粮，如绿豆、赤小豆、鹰嘴豆、芸豆等。

阿胶芝麻核桃粽

由驴皮熬制而成的阿胶，并将阿胶、红枣、芝麻、核桃等包入糯米粽内而成。芝麻、核桃含有丰富的不饱和脂肪酸，有益于大脑和视网膜的健康。

提示 阿胶作为滋补佳品，具有补血滋阴、润燥、止血等功效，适合经期女性。

黑松露云腿蛋黄粽

黑松露，又称块菌，是公认的名贵野生菌，享有“食物中的黑钻石”的美誉。用黑松露酱拌匀糯米，其独特香气能够中和传统粽子的油腻感。云南宣威火腿（云腿）则比普通火腿更加鲜香不腻，与咸蛋黄的搭配形成三重口感层次。

黑松露，含有丰富的蛋白质、各种氨基酸、不饱和脂肪酸、多种维生素和人体必需微量元素，以及松露酸、甾醇、松露多糖、松露多肽等代谢产物，具有一定的营养保健价值。

提示 黑松露酱的品质直接影响成品风味，建议选择黑松露含量在8%以上的产品。

五彩杂粮粽

杂粮普遍血糖指数（GI）偏低（黑米GI：55；荞麦GI：54；绿豆GI：27；扁豆：38；鹰嘴豆GI：33；豌豆GI：42），多种杂粮混合，口感丰富，制成的粽子嚼劲十足。

杂粮中丰富的膳食纤维，可增强饱腹感，预防便秘。但这类粽子口味较为清淡，对于重口味人群，吃起来可能会感觉没什么滋味。

提示 杂粮对血糖的影响较小，适合高血糖和糖尿病人群。

鸡汤花胶鸡肉粽

鱼鳔，俗称鱼泡，位于鱼体腔内的背部，将其经过若干工序处理后干制所得产品，即为鱼胶，岭南地区习惯将其称为花胶，自古作为养生的滋补上品，鸡肉鲜嫩且脂肪含量低，并富含丰富的优质蛋白，花胶独特的醇厚口感，融入鲜美的鸡汤。

提示 花胶本身味道较为特殊，一些不适应这种味道的人群可能难以接受。

板栗肉粽

栗子，又称板栗、甘栗，有“千果之王”的美称，营养丰富，含大量的淀粉和丰富的蛋白质、脂肪、B族维生素等多种营养成分，板栗的甜味和猪肉的咸香交融到一起，其口感软糯咸香，油而不腻。

提示 每100克栗子含糖及淀粉达70克，猪肉由于含有较多的饱和脂肪酸，热量也不低，不适合超重、肥胖人群。

椰香紫米青稞粽

将椰蓉、椰肉，搭配紫米和青稞入粽，椰香与米香交织，还能嚼到椰肉，妥妥的轻食粽。

紫米含有丰富的B族维生素，如硫胺素和核黄素，促进能量代谢。青稞比普通小麦、稻米的营养价值高，含有β-葡聚糖、青稞多酚、抗性淀粉等成分有助于控糖。

提示 此款粽子减脂期可当主食来食用，适合超重、肥胖和糖尿病人群。

黄米酸奶双拼粽

不少人都认为粽子的主料是糯米，但北方食客喜欢用大黄米包粽子。大黄米加入南瓜泥、蔓越莓、桂花、酸奶制成的黄米粽，酸酸甜甜。酸奶富含钙质和蛋白质，含有人体有益菌群，具有改善肠道功能。

提示 适合牙口不好的老年人和消化系统尚未发育完全的幼儿和儿童。

陈皮桂花山楂粽

山楂、陈皮均是药食同源物质。山楂含有多种有机酸和膳食纤维，可促进肠胃蠕动、缓解腹胀，促进脂肪代谢，有降脂、减肥之功效。山楂中的黄酮类、三萜类物质，有延缓衰老、抗氧化、降血压、调节血脂和胆固醇含量、改善血流循环等作用。陈皮，具有理气健脾、燥湿化痰之功效，其中的挥发油和黄酮类物质能促进消化液分泌，缓解腹胀。

提示 陈皮桂花山楂粽适合慢性消化不良和慢性病，如血脂异常人群。

文/高春海（注册营养师）