让三岁以下孩子“有地儿托”“托得好”

家住哈尔滨市平房区的刘莹是两个孩子的妈妈，大宝上了高中，二宝刚两岁。刘莹和丈夫都有工作，平时没时间带孩子。生大宝时，刘莹夫妻二人的父母都年轻，带娃不是什么难题，二宝出生后，父母年纪大了，带孩子有些吃力。谁来带孩子成了这个双职工家庭的一大烦恼。

听说家附近的哈尔滨平房区普惠托育服务中心招收0-3岁的孩子，5月14日，刘莹前去参观。看到每个宝宝都有固定的午睡小床，房间和走廊的墙上贴了防撞软包，刘莹很满意，打算把二宝送到这里托育。

平房区普惠托育服务中心是哈尔滨市发挥政府主导作用建设的公办民营托育机构，共有托位150个，中央预算内投资1480万元，地方财政匹配资金370万元。哈尔滨是全国首批婴幼儿照护服务示范城市和首批“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”城市之一，5月15日，2025年国际家庭日主题宣传活动暨全国托育服务宣传月启动仪式在哈尔滨举行，2025-2027年全国托育服务质量提升行动也于当天启动。

每千人口托位数4.5个，缓解带娃焦虑

2021年，我国将2025年实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个写入“十四五”规划纲要，各地托育工作发展按下了加速键。

哈尔滨市卫生健康委人口家庭处一级调研员于杰介绍，完善普惠托育服务体系连续3年写入市委全会报告、市政府工作报告，同时把托育服务指标完成情况作为考核各区、县、市党政领导的重要指标。

在中央财政支持普惠托育服务示范项目2.6亿元资金支持下，哈尔滨市共建设了公办托育机构11个，平房区普惠托育服务中心是其中一个。此外，还支持9个幼儿园增加托育服务。在多项政策支持下，哈尔滨累计增加托位2168个。

5月14日早晨，宋景慧把孩子送到哈尔滨锅炉幼儿园后，就去上班了。宋景慧夫妇也是双职工，在孩子没有送到托班之前，宋景慧请家庭服务员带孩子，每个月要花4500元。2024年，宋景慧把孩子送到了哈尔滨锅炉幼儿园托育中心的托大班，每个月只需要花858元。

据哈尔滨市人民政府党组成员、副市长杨慧介绍，该市2024年出生人口比上年增长15%。

黑龙江省是全国较早进入低生育水平的省份之一，也更加积极地采取措施应对人口变化、完善生育支持政策。据了解，实施中央预算内投资托育服务建设项目以来，黑龙江省建设公办和普惠托育机构项目67个，总投资6.3亿元。

今年是“十四五”规划的收官之年，黑龙江省卫生健康委人口家庭处处长王刚表示，随着今年省内托育工作的快速推进，对实现每千人口4.5个托位数的目标充满信心。

2025年全国两会的政府工作报告明确，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。国家卫生健康委将“每千人口3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，全国新增普惠性托位66万个”列入2025年全国卫生健康系统为民服务实事项目。

国家卫生健康委副主任郭燕红在启动仪式的视频致辞中表示，全国托育服务宣传月活动，旨在通过普及托育政策和科学育儿知识，推动增加普通托育服务供给，扩大托育服务影响力和覆盖面，让老百姓了解托育、认可托育、信任托育。

持续3年的全国托育服务质量提升行动，围绕机构管理、规范服务、医育结合、人才建设、综合监管、社会宣传等各个方面，着力提升托育服务的安全性和规范性，努力满足婴幼儿家庭“放心托”的需求。

医育结合，让婴幼儿家庭“放心托”

在哈尔滨市第二医院康复病区的对面，是该医院建立的康复托育中心，占地500平方米，规划托位20个。今年4月投入运营以来，该托育中心一共接收了8个孩子，其中5个是有孤独症、脑瘫等疾病的特殊孩子，3个是医院职工的孩子。

哈尔滨市第二医院的康复托育中心配有儿科医师、康复医师、康复治疗师以及专业康复设备，该医院康复科主任王立萍介绍，康复托育中心的成立解决了孤独症、脑瘫等特殊孩子无处托的困境，“相当于孩子在这儿治疗的同时，我们还管他的生活，家长可以放心去工作”。

哈尔滨市第二医院的康复托育中心是黑龙江省“医育结合”开展托育工作的一个缩影。黑龙江省发挥卫生健康部门资源优势，组织妇保院、疾控中心、社区卫生服务中心、乡镇卫生院与托育机构签订“医育共同体”561个，并组织600名托育保育员到医疗机构培训，保障婴幼儿健康成长。

5月14日，哈尔滨市家庭托育点和托育机构保育员小儿推拿培训班正在平房区普惠托育服务中心开展。周玉萍是这个班的学员，也是这个家庭托育点的负责人。她告诉记者，掌握小儿推拿知识很有必要，北方地区孩子比较容易发生上呼吸道感染，感染后的孩子康复期排痰可能会比较困难，这个时候小儿推拿就很有帮助。

关于近年来的托育工作，国家卫生健康委牵头制定了一系列标准规范和支持政策，会同国家发展改革委安排中央预算内投资35.2亿元支持托育服务设施建设，会同财政部投入30亿元支持30个城市实施普惠托育服务发展项目。

山东省深化医育结合，构建市、县、乡三级托育服务指导体系，配备健康管理员427名，遴选150名儿童康复、中医保健等专家定期分片巡回指导。14家医疗机构发挥专业特长开设发育迟缓婴幼儿托班，提供早期康复照护。目前，已有700多个婴幼儿受益，努力做到普惠托育服务“一个不能少”。

深圳市托育综合服务中心也是医育融合的典范，该中心由罗湖区妇幼保健院负责运营和管理，将优质的儿科资源下沉到托育中心，从根本上保障了婴幼儿的健康成长。南京市妇幼保健院依托自身儿保专科优势，开办“示范托儿所”，积极申报并获批南京市托育综合服务中心，全方位护航婴幼儿成长。

“发展托育服务，安全优质是最核心、最根本的要求。”国家卫生健康委人口家庭司司长王海东说。各地卫健部门也在发挥卫生资源优势，让家长们托得放心。