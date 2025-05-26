2025联合利华饮食策划湘菜菜系盛典落地长沙

5月22日，2025联合利华饮食策划中餐菜系盛典“薪火湘传·湘当燃”在湖南长沙举办。本次湘菜盛典云集了湘菜大师罗继湘、张小春，湖南省餐饮协会会长刘国初等行业大咖，聚焦湘菜发展趋势、餐饮消费风向和产业痛点，深入探讨交流，携手探索湘菜从“网红”变“长红”的良性发展之路，为“烟火美食”不断传承发展添薪加火。

热辣滚烫，湖湘味道飘入千家万户

中餐味觉江湖风云变幻，谁是最具“黑马”气质的菜系？湘菜当仁不让。近年来，乘上“全民吃辣”的风潮，湘菜从地方菜系中快速崛起，发展势头十分强劲。红餐大数据显示，2024年全国湘菜市场规模达到1080亿元，同比增长8.9%。

湘菜的火热，早已渗透在浓浓的市井烟火与年轻消费群体中。长沙街头的文和友、笨罗卜浏阳菜馆等门店，每日食客排队超千号已成常态，年轻人举着辣卤牛蛙、糖油粑粑打卡拍照，将湘菜的热辣氛围推上社交平台热搜。在短视频平台，“湘菜教程”相关视频播放量超50亿次，剁椒鱼头、小炒黄牛肉等经典菜式成为美食博主争相复刻的爆款。以费大厨、兰湘子为代表，诸多从湖南起家的品牌，正加速涌入大量一线及新一线城市。不少湘菜品牌甚至跨越国界，在海外开设连锁店，将热辣鲜香的独特风味，传递给全球食客。

从市场需求看，湘菜凭借其鲜明的“酸辣鲜香”特色，市场渗透率持续攀升。从文化输出看，湘菜正从单纯的餐饮体验升级为文化IP，以"美食+文旅"模式重塑沉浸式消费场景。而长沙作为网红之城，创新之地，更是极具“烟火气”的城市，不仅是湘菜传统技艺传承的中心，更成为湘菜产业升级的试验基地。如何让湘菜产业由“网红”变“长红”、从“单点火爆”到“溢出效应”，亟待长沙与所有餐饮人一起求索答案。

大咖云集，思想碰撞淬炼行业真金

“热辣滚烫”的湘菜，如何一步步从小众市场，蜕变成为“国民口味”？而除了传统的“吃辣”风潮之外，随着消费习惯的变化，湘菜品牌如何持续赢得消费者的青睐？随着市场逐步扩张，湘菜又将如何打通标准化、差异化的“围墙”？带着湘菜发展中的诸多问题，联合利华饮食策划联合利华“薪火湘传·湘当燃”中餐菜系盛典在长沙落子，旨在汇聚行业精英的灵感与经验，共同探讨湘菜在新时代下独特发展路径，为湘菜产业壮大发展注入新活力。

活动现场星光熠熠，湘菜大师罗继湘、张小春，湖南省餐饮协会会长刘国初、中国餐饮短视频头部IP运营人柴园、职业餐饮网联合创始人王春玲、餐饮O2O新媒体创始人罗华山、知名餐饮顾问与品牌主理人张好等行业大咖应邀出席。嘉宾们打破常规，从不同角度，不同形式热议湘菜发展趋势，梳理市场发展脉络，为餐饮生意全维度赋能。值得注意的是，本次菜系盛典打破常规，以全新的圆桌论坛形式，融汇交流、观点、趋势三重价值，开启湘菜产业的激荡对话场。

创意迸发的活动形式、前沿观点的高能碰撞，承接着资深“湘菜人”们从不同立场，不同角度，对湘菜未来的理性解读和深度思考。在新圆桌举办之余，联合利华饮食策划还立足于餐饮人在实战经营中面临的问题，特别开设了“爆款菜单黄金法则” 等主题实践课程，助力餐饮人第一时间汲取前沿信息，优化产品策略布局。

值得注意的是，本次湘菜盛典突破了线下参会限制，通过联合利华饮食策划公众号实时直播活动盛况，餐饮人及产业合作伙伴可在云端实现零距离参与与互动交流，进一步提升了活动的曝光度和影响力。活动晚间，联合利华饮食策划携手湘菜大师为来宾打造“寻味湘源·燃辣潮”风味品鉴晚宴，以"燃、辣、潮"为主基调，通过创新演绎多元辣味美学，不仅为食客带来层次丰富的味觉盛宴，更为餐饮人带来创新求变的湘味灵感源泉。

集智赋能，共创共赢湘菜美好未来

当下，餐饮行业正在迎来前所未有的深刻变革，菜系之争日趋激烈的背后，是商业模式与消费逻辑的全面重构。湘菜作为积累了成功经验的品类，所承载的饮食智慧与商业价值仍有巨大发掘空间。如何在湘菜的发展中守住“本真”，如何在火辣口味和平价烟火气体验之后跨越生意的鸿沟，找到新的商业平衡点，依旧是摆在所有餐饮人面前的一道难题。

今年来，联合利华饮食策划在深入研究全国32个城市、2000+地级及县级市门店的数据的基础之上，首创“经营三角方法论”，通过高毛利菜、引流菜、快手菜等科学菜品分类，精准破解餐厅利润、客流、效率三大核心经营难题。基于体系化的菜式解决方案，联合利华饮食策划还研发并匹配了多种适合湘菜厨师使用的调味产品，助力湘菜厨更从容的把握当下风味流行趋势，打造爆款湘菜菜品。

业内人士指出，此次联合利华饮食策划湘菜盛典的举办，为餐饮从业者提供了把握湘味潮流的风向标。在湘菜破局向“新”发展的时代命题前，嘉宾们的创新思维、实践经验与商业空间产生化学反应，共同汇聚向前，书写着湘菜从市井烟火到时尚潮流，从“湖南地方菜”到“世界流行味”的无限可能。