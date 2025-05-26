破解基层医疗人才困局 多举措助力淋巴瘤防治

近日，第五届“人民好医生·金山茶花计划”淋巴瘤领域学术交流在线上举行。专家们围绕淋巴瘤规范化诊疗、基层医疗服务能力提升、中青年医师培养等议题展开深入探讨，为完善肿瘤防治体系建言献策。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军表示，随着淋巴瘤发病率逐年攀升，医学界亟须加速技术革新与诊疗规范化进程。“当前，淋巴瘤治疗已迈向靶向化、个体化阶段，但基层优质医疗资源分布及诊疗能力仍存在短板。未来需强化基层人才培养，推动前沿技术下沉。”马军说。

针对基层医疗能力建设，上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科主任医师沈志祥认为，基层医生的评价标准应更注重服务质量和患者获益，而非单纯业绩导向。他建议加强关注基层医师工作，从职业激励与资源倾斜两方面给与支持，既鼓励中青年医生精进医术，也助力基层人才扎根一线。

北京大学肿瘤医院大内科主任、淋巴瘤科主任朱军则强调平台价值：“‘人民好医生·金山茶花计划’为中青年医师搭建了高水平的学术交流桥梁，未来应进一步聚焦专科专病建设，促进科研成果向临床转化。”

据了解，为推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，激励广大医务人员修医德、行仁术，用优质的服务增进人民健康福祉，人民健康联合肿瘤防控领域权威专家学者，于2020年启动了“人民好医生·金山茶花计划”，集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、胃癌、食管癌、乳腺癌、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌九大肿瘤防治领域做出突出贡献的中青年专家。