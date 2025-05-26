这些习惯正给你的血管添堵

你可能从没意识到，每天一些看似平常的行为习惯正在让血管弹性变差、血流变慢，甚至比实际年龄老十岁。今天咱们就来扒一扒，那些让血管“未老先衰”的元凶！

高盐高糖高风险

盐吃太多的危害血压升高，盐里的钠像海绵吸水一样，让身体存更多水分，血液量猛增，心脏得拼命泵血才能推动这些“超载”的血液，时间久了血压就蹭蹭涨；血管变脆，长期高血压像“打气筒”一样冲击血管，水管（血管）内壁被冲得坑坑洼洼，胆固醇趁机卡在裂缝里，慢慢就把血管堵成“窄胡同”；心脏不堪重负，心脏天天超负荷工作，心肌越来越厚，最后可能连正常跳动都费劲，甚至“罢工”，也就是心衰。

糖吃太多的危害血管长锈斑，糖分超标会转化成脂肪黏在血管内壁，像水管里结水垢，血管变窄变硬，也就是动脉硬化；血糖玩蹦极，吃甜食后血糖忽高忽低，血管内皮被“晃”得伤痕累累，炎症因子像小刀子一样持续刮擦血管；血液变稠，多余的糖变成甘油三酯，血液像掺了油一样黏稠，心脏得费老大劲才能推动血液循环。

盐糖摄入都超标伤害翻倍盐和糖会“狼狈为奸”：盐让身体更“锁水”，血糖更难控制；高血糖又让肾脏更使劲回收盐分，血压更高。在这种恶性循环下，中风、心梗风险比普通人高3倍多。

除此以外，高脂肪、高胆固醇以及含有反式脂肪酸的食物，也对血管健康形成危害，建议尽量要少吃。

久坐躺平不爱动

每天钉在椅子上超过8小时，腰椎废了，血管也废了；能躺着绝不坐着，能坐着绝不站着，体检报告一片飘红；白天坐办公室，晚上躺沙发玩手机，心脏血管双重暴击……下面说说久坐不动带来的伤害。

心脏被累垮久坐时，腿脚血流像堵车一样变慢，心脏只能拼命使劲泵血，时间久了心脏容易“累垮”，导致心肌缺血甚至心脏病。每天坐满8小时的人，心脏病风险比普通人高47%。

血液变黏稠坐着不动会让脂肪和糖分在血液里堆积，血管像生锈的水管一样越堵越窄，容易引发高血压、糖尿病。研究发现，坐1小时以上血液黏得能粘住血管。

腿上绑“炸弹”久坐会让小腿血流淤积，可能形成血栓（血块）。如果血块突然脱落冲到肺里，分分钟要命。连续坐12小时不挪窝，肺栓塞风险翻倍。

血管提前老化年轻人久坐会让血管像用了十年的水管一样僵硬，明明30岁的身体，血管年龄可能直奔40岁。

熬夜焦虑压力大

天天凌晨两点睡，心脏跳得比跑完800米还快；情绪焦虑党压力大到睡不着，血压和心跳一起“蹦迪”；有病史的人→高血压/糖尿病还熬夜，相当于给心脏“火上浇油”……以下是熬夜、心理压力大带来的不良影响。

心脏变脆熬夜时心脏加班运转，心跳乱得像“打鼓”，长期高压下可能出现心肌缺血、心律失常，甚至引发心梗。有研究显示，连续熬夜3天，血管年龄直接老10岁。

血管生锈熬夜压力让血管里的胆固醇、甘油三酯疯狂堆积，血管壁像被垃圾堵住的下水道，血流变慢，动脉硬化风险飙升。年轻人熬夜一年，血管可能比同龄人硬30%。

血压狂飙熬夜会让身体分泌大量肾上腺素，血管被迫收缩变窄，血压蹭蹭涨，心脏累到“吐血”。很多人熬夜后头痛、心慌，其实是血压报警的信号。

血栓潜伏熬夜让血液黏得像糖浆，下肢容易形成血栓（血块），一旦冲到肺里或心脏，分分钟要命。数据显示，40岁以下猝死案例中，60%和熬夜引发的心血管问题有关。

文/王健（北京老年医院）