从肠计议 这可不是普通的闹肚子

5月19日是世界炎症性肠病日，这个好发于年轻人，却常被误认为“普通肠胃炎”的疾病背后，是数百万中国患者与慢性肠道炎症的长期斗争。

近年来，炎症性肠病（IBD）在中国呈迅速上升趋势，目前中国大陆地区发病率为1.96-3.14/10万左右。今天，医生就从病因、症状到治疗，带您认识这一“隐形流行病”。

误区一

就是拉肚子无需紧张

炎症性肠病（简称IBD），包括溃疡性结肠炎（简称UC）和克罗恩病（简称CD），是一类常发生于青壮年，主要损害胃肠道的慢性炎症。其核心是肠道免疫系统“失控”，导致黏膜反复溃疡、出血甚至穿孔。

溃疡性结肠炎的炎症通常局限于黏膜表面，我国发病高峰年龄为20-49岁，男女性别差异不明显。常见症状包括持续或反复发作的腹泻、大便混合黏液及血，伴随有腹痛、不停想要排便的感觉，此外还可能出现发烧、全身乏力和体重下降等。

克罗恩病在我国发病高峰年龄为18-35岁，常见的症状包括腹泻、腹痛、便血，还可能出现肛周不适、发烧、食欲不振、疲劳、乏力和体重下降等。其炎症可能贯穿肠壁全层，引发肠梗阻、瘘管等严重并发症，绝非“拉肚子”这么简单。

数据显示，我国克罗恩病患者中，约30%首发症状为肛周脓肿或瘘管，易被误诊为痔疮。

误区二

这是“吃出来的病”

研究显示，IBD与遗传易感性、肠道菌群失衡及免疫紊乱相关，饮食并非直接病因。但高糖、高脂饮食可能加重炎症，患者需在医生指导下调整饮食结构，而非盲目忌口。

针对IBD等肠道疾病设计的饮食方案，可通过限制发酵性寡糖、双糖、单糖及多元醇（FODMAPs）的摄入，减少肠道气体产生和腹胀、腹痛等症状，来缓解部分患者症状，改善生活质量，但需个性化定制。

误区三

患者不能结婚生子

其实，IBD并无传染性。研究表明， IBM患者的子女患病风险比普通人高2至8倍。不过不用担心，就像我们熟悉的慢性病高血压、糖尿病一样，它们也是有遗传倾向的，所以，IBD患者同样可以结婚生子，只不过IBD患者的妊娠过程可能要面对多一些挑战。通过孕前评估、孕期用药管理（不能随意停药，需在医生指导下调整），绝大多数患者可生育健康宝宝。目前，我国已有成千上万名IBD患者成功妊娠，母婴结局良好。

误区四

症状缓解后就能停药

错误！IBD患者需长期“维持治疗”，擅自停药可能导致病情反复。比如，使用生物制剂可快速控制炎症，突然停药可能引发“反跳性炎症”，即导致肠道炎症反应在短期内急剧反弹，症状甚至比治疗前更严重的现象。

研究显示，规律用药可使溃疡性结肠炎患者5年无复发率提升至60%以上。

误区五

IBD一定会癌变

不一定。长期未控制的炎症确实可能增加肠癌风险，甚至可达到普通人群的十几倍，但规范治疗与定期监测是防癌的关键。

患者无需过度恐慌，但需保持警惕，与医生共同制定长期管理计划。建议患者每1至2年进行肠镜监测，早期癌变可通过内镜切除。

记住：科学管理，IBD可防可控！

误区六

手术就能根治

不能。手术仅适用于并发症（如肠穿孔、癌变）或药物无效者，但无法根治疾病。以克罗恩病为例，术后复发率高，需终身随访。数据显示，我国约40%的IBD患者需接受至少一次手术，但术后仍需药物维持。

误区七

患者不能运动

这种说法是错误的，适度运动可改善肠道蠕动、缓解焦虑。建议患者选择低强度运动（如散步、瑜伽），避免腹部受压的高强度训练。研究显示，科学的锻炼可使IBD患者疲劳感减轻，提升生活质量。

误区八

这个病只能靠西药控制

目前，西药还是IBM治疗的核心手段。还可以通过中药、针灸、肠内/外营养支持和心理干预等非药物手段辅助，制定个性化的治疗方案， 才能实现病情的长期控制。记住：IBD的治疗没有“唯一答案”，适合的才是最好的！

误区九

IBD是“不治之症”

IBD虽无法根治，但已从“致残性疾病”转变为“可控慢性病”，并非“绝症”。以溃疡性结肠炎为例，规范治疗可使临床缓解率超80%，患者可正常工作生活。我国IBD患者5年生存率与普通人群无异。

多知道点

多个创新药进入临床试验

当前，全球IBD研究正在飞速发展。从“粪菌移植”重建肠道菌群，到CAR-T细胞疗法精准清除致病性免疫细胞，在一些基础研究（包括免疫学、微生物学、基因组学等）以及临床研究（包括内科、外科、营养科等）方面的深度融合。

目前，我国已有多个IBD创新药物进入临床试验阶段，在多方面开辟全新治疗维度，未来十年或迎来突破性进展。

文/钟艳宇（北京大学人民医院）