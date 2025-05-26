推动直播行业向价值创造转变

日前，中国网络社会组织联合会发布“优质主播培育工程”第二批优质直播间（主播）名单，共计263个，将发挥示范引领作用，促进直播行业高质量发展。

据了解，中网联于2024年1月启动“优质主播培育工程”，旨在挖掘培育一批行业示范突出、公益带动有力、社会知名度较高的优质主播。工程计划从2024年至2026年，用3年时间培育认定优质直播间6000个，带动平台企业培育优质直播间超过3万个。2024年9月27日，中网联公布了首批208个优质直播间（主播）。

截至2024年12月，我国网络直播用户规模达8.33亿人，较2023年12月增长1737万人，占网民整体的75.2%；主播账号突破1.8亿个。2024年7月，人社部等3部门发布通知，正式将网络主播确定为新职业。

近年来，直播行业发展势头良好，规范健康有序发展已成各方共识，传播更多传统文化、艺术作品等优质内容成为直播间主流。演艺直播向着“内容专业化、主播职业化、行业规范化”的趋势发展。这种发展趋势，不仅是市场的必然结果，也是政策引导和行业自律的结果。在有效市场和有为政府的结合下，演艺直播行业在内容质量、主播职业化和行业规范化方面取得显著进展。

清华大学新闻与传播学院教授陈昌凤表示，当前直播间里的内容较之前具有更高艺术水准、文化厚度与知识密度。在各方努力下，直播行业呈现出“内容向好、主播向上、行业向新”的高质量发展特征。

中央网信办网络综合治理局副局长、一级巡视员李云峰表示，各直播平台通过技术赋能、内容引领和规范建设，推动行业从“流量增长”持续向“价值创造”转变。MCN机构、网络主播等也发挥了重要作用，通过打造更加专业化、品质化的内容，持续激发行业活力，释放行业价值。

“网络直播的视听节目特征越来越明显，在引领网络文化新潮流，塑造新主流消费场景，催生消费新范式新链路等方面发挥着积极作用。”国家广播电视总局网络视听节目管理司副司长范洁说。

中国演出行业协会副会长兼秘书长潘燕表示，当前直播行业已迈入“内容为王”时代，精品化构成了内容生态的根基，专业化则激活了文化传承的创新动能。

抖音直播内容运营负责人孙琦介绍，抖音直播在15个内容垂类的基础上，进一步细分出48个子垂类，通过“广覆盖+深挖掘”的方式，推动优质内容的发展。推出“优质主播计划”，为每个内容垂类制定明确的优质内容标准，为主播明确内容优化方向，进一步推动了直播内容迈向精品化、专业化和创意化。

以专业化的线上演出为例。由中央歌剧院6位年轻歌唱家组成的“游吟诗人”组合，在直播间演绎经典歌曲、歌剧选段，平均每场直播都能吸引数千人在线观看，最近3个月就吸引了20多万人进入直播间，不少观众因为观看过他们的直播，还会走进线下剧场观看现场演出。

线上演艺市场逐步成为行业关注焦点。一方面，“线上线下融合，演出演播并举”融合发展模式已成为文艺表演院团前进的内生动力；另一方面，各类文艺院团以更加开放的心态、更加灵动的方式积极触网，通过短视频、直播这样的内容传播形式，探索“线上演出”新场景，带动新消费，实现“破圈”效应。截至2025年3月，已有203家国有文艺院团通过艺播计划入驻抖音平台，平均每天带来约540场高水平演出直播。

中央歌剧院党委书记张旭霞表示，通过直播，中央歌剧院实现了运营机制创新。在这个空间无限的新舞台里，艺术家们收获了来自四面八方、各行各业的新观众，粉丝的鼓励为他们带来了新发展，达到了提升自我、吸引观众、普及歌剧的效果。

“如今，直播间已成为承载社会价值、传播时代声音的重要文化空间。要进一步优化行业生态，让网络直播行业成为传播正能量的主阵地、服务社会的新平台、创新发展的强引擎。”中国网络视听协会副会长、短视频和直播工作委员会理事长魏党军说。