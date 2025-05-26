据农业农村部监测，5月20日，全国农产品批发市场鸡蛋平均批发价格为7.83元/公斤，比4月24日8.32元/公斤下跌5.9%，比2024年9月份均价10.84元/公斤下跌27.8%。鸡蛋价格为何持续下行？当前蛋鸡养殖场盈亏如何？后市行情会怎样？记者就此进行了采访。

“近期鸡蛋价格下降主要原因在于全国高产在产蛋鸡存栏量保持在11.3亿只左右，处于历史同期高位，鸡蛋市场供应充足。鸡蛋需求延续节假日前一周开始回落的规律，市场需求整体偏弱。供强需弱格局下，蛋价承压下行。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员朱宁说。

从近一个月的市场情况看，受“五一”假期备货提振，各地鸡蛋市场交易量增加，拉动蛋价上涨。据农业农村部监测，全国鸡蛋批发均价从4月12日开始震荡上涨，在4月24日达到近期最高的8.32元/公斤。近来随着“五一”假期备货结束，鸡蛋价格震荡下行。全国鸡蛋批发均价在5月17日降至近期最低点7.77元/公斤。

“自4月下旬以来，北京市场鸡蛋价格连续出现几波下行。直到上周初，价格还在继续下降。到上周中期，蛋价才有所抬头。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。5月19日，北京新发地农产品批发市场鸡蛋批发平均价为6.93元/公斤，比5月9日6.55元/公斤上涨5.8%，比去年同期的7.84元/公斤下降11.61%，周环比小幅上涨，年同比大幅下降。

鸡蛋价格下行，养殖场情况怎样？

“自2月份以来，蛋鸡养殖行业进入亏损期。近期虽然受‘五一’假期备货提振，蛋鸡养殖依然处于亏损状态。目前蛋鸡养殖每公斤鸡蛋估计亏损超过0.6元。”朱宁说。蛋鸡养殖亏损与饲料价格上涨也有一定关系。5月中上旬，玉米、豆粕价格比上个月同期均有小幅上涨，带动蛋鸡配合饲料价格稳中有涨，蛋鸡养殖饲料成本处于近期较高水平。蛋鸡养殖全行业亏损，原因在于全国产蛋鸡存栏量保持在历史同期高位，供大于求。

“如果不能实质性地压缩产能，蛋价可能难以摆脱低位徘徊的状态。”刘通说。北京新发地农产品批发市场商户反映，目前蛋鸡养殖场在产蛋鸡大部分处于产蛋旺盛期，不仅产蛋能力较强，而且生产出来的鸡蛋品质整体较高，市场上鸡蛋供应仍然处于供大于求状态。鉴于大型养殖场实力比较雄厚，有较强的抗风险能力，在蛋价长期低迷的形势下，中小型养殖场经营压力将有所增加。业内人士建议，中小型养殖场应尽快走合作化道路，可几家或十几家联合起来，共同应对市场波动。

关于后市，朱宁认为，二季度后期鸡蛋价格仍将保持低位运行。主要原因在于：受去年下半年至今年1月份蛋鸡养殖持续盈利影响，蛋鸡补栏较多，新补栏产蛋鸡数量比较稳定；鸡蛋消费仍处于淡季，预计端午节消费提振作用有限，且受南方梅雨季节以及猪肉价格较低影响，终端需求缺乏持续增长动力。综上所述，鸡蛋市场将面临需求平淡与供给高位双重压力，蛋价缺乏显著支撑，蛋鸡养殖将继续亏损，基本延续往年上半年蛋鸡养殖收益较低以及可能会出现连续多月亏损的现象。不过，近4个月蛋鸡养殖亏损较为明显，养殖场户淘汰落后产能意愿较强，三季度蛋价可能会有起色。

按照惯例，三季度是鸡蛋消费旺季，更是全年蛋价涨幅最大、价格最高的时期。三季度高温高湿天气不利于蛋鸡养殖，蛋鸡产蛋率降低现象较多，或将在供给端对蛋价起一定支撑作用。鸡蛋需求将受中秋节、国庆节、暑期旅游、大中小学开学影响，潜力有望充分释放，从而影响蛋价。综合来看，三季度鸡蛋价格将出现规律性上涨，蛋鸡养殖有望扭亏为盈。