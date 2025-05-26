“小”票根撬动“大”消费

一张演唱会门票，能解锁周边酒店、景区门票折扣；一张马拉松比赛号码牌，可享受住宿、餐饮优惠；一张电影票根，可以在商超购买打折优品……2025年以来，作为山东青岛高端消费和时尚消费的重要窗口，市南区“票根经济”悄然兴起，凭借消费资源集聚的优势，该区串联起多元消费场景，让小小票根释放出撬动消费的大能量。

“本来只是想去青岛听一场演唱会，但在看到凭演唱会门票可以打折游青岛电视塔、云上海天这些景点后，我和朋友决定留在青岛进行深度游。”来自淄博的游客杨梦雪说，“一张门票就可以玩转青岛，下次我们还要来！”

当下，越来越多的年轻人愿意为一场演出奔赴一座城，“票根经济”将交通、住宿、餐饮等文旅经济产业链的诸多消费环节紧密联系在一起，让门票、机票、球票等变成连接城市消费的纽带，成功带动消费模式从单一化向“链式化”转型。

“我们紧紧抓住这一消费新趋势，鼓励各大景区、酒店积极参与演唱会、体育赛事等‘票根经济’联动，将演出、赛事等流量转化为消费增量，为区域经济发展注入新活力。”青岛市市南区文旅局副局长赵健介绍，近期推出的“跟着赛事去旅行”活动，将“球票”变成“旅行通票”，让球迷在观赛之余也能一站式解锁酒店、景区折扣以及特色文旅活动，实现了多业态融合发展。

4月20日，2025青岛马拉松赛鸣枪开跑。比赛之外，参赛选手凭号码牌就可享受多家景区景点免票或折扣优惠。数据显示，马拉松举办期间，市南区参与活动的22家酒店平均入住率为82.2%，较前一周提升了9.88%。体育盛事成功转化为城市经济的“流量引擎”。

赵健表示，从演唱会、体育赛事的“凭证”到全新文旅消费体验的“通行证”，“票根经济”的发展折射出消费创新带来的经济活力。“未来，我们还将继续深挖‘票根经济’潜力，推动商旅文体展深度融合，让联动更高效，力促区域消费活力持续释放。”赵健说。

（本报记者 刘艳杰 本报通讯员 尹文丽）