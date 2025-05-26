新型溶瘤病毒免疫疗法 可提升全身抗肿瘤效应

科技日报讯 （记者江耘 通讯员王蕊）5月22日，记者从浙江大学医学院附属第一医院获悉，该院肝胆胰外科主任医师梁廷波团队携手国内制药团队研发出全球首个第三代溶瘤病毒VG161，在复发难治性肝癌治疗方面取得突破性进展。相关成果发表在国际学术期刊《自然》上。

“溶瘤病毒是一类能选择性地感染并杀死肿瘤细胞，同时不损伤正常细胞的天然或重组病毒。运用溶瘤病毒治疗癌症是一种新型的免疫疗法。”梁廷波说，近年来，溶瘤病毒治疗领域呈现出显著的代际演进特征。第一代溶瘤病毒主要依赖病毒自身的裂解效应，但因缺乏外源性基因修饰，使得全身抗肿瘤免疫应答不足。而第二代溶瘤病毒引入了单一免疫刺激因子增强局部免疫激活，但整体的抗肿瘤免疫刺激能力相对较弱。相比之下，以VG161为代表的第三代溶瘤病毒通过创新性地整合多个免疫协同刺激因子，实现抗肿瘤免疫环路的多靶点调控，显著提升了系统性抗肿瘤效应。科研人员通过改造病毒基因，拔去病毒“毒牙”，为第三代溶瘤病毒VG161安装上精准定位肿瘤细胞的“北斗导航”，再接入一些外源性“助手”，使其可以激活机体免疫系统，实现全身抗肿瘤效应。

多线治疗后肿瘤细胞产生耐药性是当前晚期癌症治疗的一大挑战。耐药性不仅使肿瘤细胞重新获得生长动力，还可能导致重要脏器的功能进一步衰竭，极大影响患者的生存期和生活质量。研究团队发现，患者在接受VG161治疗后，继续使用原来已经耐药的标准治疗方案，中位生存期由9.4个月进一步延长至20.1个月。这表明通过溶瘤病毒来逆转肿瘤细胞的免疫逃逸机制，还可能在一定程度上逆转肿瘤细胞耐药，这为晚期癌症的治疗带来新策略。

此外，该团队目前已经研发出全球首个第四代溶瘤病毒VG201。经初步验证，VG201的复制能力较VG161增强了近百倍，即使在外周血中遭遇中和抗体，仍能高效抵达肿瘤并增殖，而且其可实现临床给药方式由瘤内注射向静脉注射的迭代。

“相关研究为克服肿瘤细胞耐药性开辟了全新的路径，展现了溶瘤病毒在肿瘤免疫治疗中的巨大潜力。”梁廷波表示，作为肿瘤免疫疗法的重要方向之一，溶瘤病毒对正常组织影响小，对晚期肿瘤仍然有效，理论上可防癌症复发。