好家庭亮相2025中国国际体育用品博览会

近日，2025中国国际体育用品博览会（体博会）在南昌绿地国际博览中心拉开帷幕。据悉，本届体博会展览总面积达16.37万平方米，1811家参展企业再创参展数量新高。

好家庭集团健康科技推出融合AI与数字化技术的系列智能健身解决方案，在展会上受到关注。走进展区，“室外智能健身房”融合了国家队训练技术的智能体测亭正在为体验者"把脉"。短短几分钟，一份包含十多项数据的体测报告就生成完毕。与此同时，根据体测结果量身定制的个性化运动方案也同步到了用户手机端。展台工作人员介绍，室外智能健身房作为数字科技在全民健身领域创新，已在全国120多个城市落地650余套，累计服务超1400万人，使用人次突破1.4亿。

好家庭集团参展2025中国国际体育用品博览会（受访者供图）

互动娱乐竞赛车让体育运动更好玩。在展位现场，观众在健身过程中伴随“音乐节奏”完成充满趣味的挑战，运动数据实时显示，还能同步至手机端。用户不仅能在手机上回顾自己的“竞赛历程”，还能与好友在线发起竞技对决，在虚拟赛道上一决高下。

亲子运动新玩法让全家一起动起来。家长通过骑行好家庭推出的“智能松鼠景观训练设备”，点亮互动反应灯柱，孩子们在被点亮的灯柱前跑跳玩耍，地面钢琴随着脚步奏响欢快的旋律。

展会上，一套名为KUAI的运动能力测评与提升智能系统引起专业观众的兴趣。“该系统依托为高水平运动员及青少年运动员提供运动表现训练与选材科技服务的积累自主研发，融合AI人工智能与大数据技术，构建运动能力评估体系。”现场工作人员介绍。

跨界融合探索更多可能。好家庭室内智能健身房通过体质监测建立个人健康档案，智能设备可精准调节训练强度、角度，实时同步用户与管理端数据，形成"测-评-导-练"的闭环管理。这种数字化解决方案延伸至社区、医疗机构及企业园区，有望构建覆盖全场景的健康管理网络，助力推动健康服务重心前移。