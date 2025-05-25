伊利与中乳协发起全民饮奶倡导 让牛奶成为健康生活的标配

5月24日，随着2025年世界牛奶日·全国乳品营养周活动的启动，伊利集团作为乳业龙头企业响应号召，与中国乳协共同发起全民饮奶倡导，让牛奶成为健康生活的标配。

中国乳协理事长刘江毅表示，乳制品是国民营养膳食的重要组成部分，是健康中国战略的民生基石。中国乳协倡导把牛奶纳入每日膳食清单，让牛奶成为健康生活的标配，为美好生活加营养，为健康中国添动力。

一直以来，伊利坚持“以消费者为中心”，不断满足国民健康饮奶需求。此次伊利响应中国乳协号召，共同发起全民饮奶倡导，将通过产品创新、多重优惠等组合拳，让健康饮奶惠及千家万户。

伊利高级执行总裁刘春喜表示，伊利始终把消费者放在C位，做消费者的真爱“粉丝”，精准洞察消费者需求，持续创新，不断推出新产品，满足了消费者多元化、个性化的需求。

当“保温杯里泡枸杞”成为当代养生人的生活缩影，伊利从“药食同源”的传统智慧中汲取灵感，掀起功能营养的创新风暴。针对当代人养胃气、稳血糖、调气血等健康需求，一系列创新产品应运而生：舒化无乳糖猴头菇牛奶呵护肠胃，安糖健无乳糖牛奶助力血糖管理，轻慕红参焕活奶粉为气血续航……

在深耕功能营养领域的同时，伊利还在乳制品精深加工层面展现破局者姿态。伊利自主研发的乳铁蛋白定向提取与保护技术，成功将常温纯牛奶中的乳铁蛋白保留率从10%大幅提升至90%以上，让更多消费者能够享受到“奶黄金”的健康滋养。本次年会上，伊利的“常温UHT纯牛奶中活性乳铁蛋白保留技术突破及产业化示范项目”荣膺中国乳制品工业协会科学技术奖一等奖，成为乳业创新的标杆。

通过倡导全民饮奶，伊利将健康理念传递给大众。同时，从功能营养的精准突破到技术研发的硬核升级，从产品创新的多元矩阵到全民饮奶的场景革新，伊利以全维度的领先实践，为中国乳业发展注入强劲动能。