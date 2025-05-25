中国校园健康行动学生心理健康服务促进计划公益活动在北京启动

为全面落实北京市委教育科技人才工作领导小组印发的《关于促进中小学生身心健康发展的若干意见》、北京市教委《关于开展中小学生心理健康宣传教育月活动的通知》及丰台区教委《关于加强中小学心理健康管理工作的通知》等文件精神，5月22日，中国校园健康行动学生心理健康服务促进计划公益活动在北京市丰台区正式启动，以创新举措为区域学生心理健康保驾护航。

启动仪式现场，丰台区第九届校园心理剧展演率先精彩亮相。来自家园小学、风景景峰小学、首都经济贸易大学附属中学、中央民族大学附属中学丰台实验学校的中小学生，通过沉浸式表演，生动还原了青少年在学业压力、成长烦恼、人际交往、亲子沟通等场景中面临的心理困惑，以及突破困境的成长历程，细腻的故事演绎引发全场强烈共鸣。展演结束后，心理学专家从专业视角深入点评，随后举行的大赛颁奖仪式，为优秀参演团队和个人颁发荣誉，激励更多学生关注心理健康。

活动核心环节，中国关心下一代健康体育基金会学生身心健康与安全成长基金管委会王众主任与丰台区教委副主任郝玉伟共同签署战略合作协议。根据协议，中国校园健康行动学生心理健康服务促进计划将为丰台区数万中小学生，提供涵盖心理健康筛查、AI心理服务舱智能设备应用、家校社医协同育人机制构建、心理健康服务体系完善等在内的全链条服务。

丰台区教委心理中心程忠志主任介绍，项目将依托国内领先的AI心理服务设备与多模态实时形态监测系统，对示范学校学生心理健康状况实现动态监测与精准干预，为个性化心理辅导提供数据支撑。

活动现场，由中国关心下一代健康体育基金会与丰台区教委联合设立的“学生身心健康与安全成长公益活动丰台区指导中心”，在中国校园健康行动学生心理健康服务促进计划办公室孙聚成主任和北京教科院丰台分院钟灵院长的见证下正式揭牌。该中心将统筹协调区域心理健康教育资源，推动服务计划落地实施。

启动仪式上，中国关心下一代健康体育基金会向丰台区教委捐赠价值300万元的AI心理健康设备及筛查服务，为心理健康教育工作提供坚实硬件保障。

北京市教委体卫艺处单聪处长、北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心党委书记兼教育部心理健康教育指导专家委员会秘书长任平教授、北京教科院德育研究中心谢春风主任、朱凌云研究员，中国校园健康行动学生心理健康服务促进计划办公室王晓冬副主任、北京教科院丰台分院党委书记焦素琴、“学生身心健康与安全成长公益活动丰台区指导中心”魏音音副主任等领导专家共同见证启动仪式。未来，各方将以此次公益活动为契机，深化协同育人机制，探索AI技术与心理健康教育深度融合路径，构建覆盖全区学生的全方位、智能化心理健康支持体系，切实提升学生心理健康素养。